60 عرضاً لمواهب إماراتية ضمن «أضواء شبابية» في 2022

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب أكثر من 60 عرضاً حياً فنياً لمواهب إماراتية شابة، احتضنتها 23 مساحة إبداعية، وذلك ضمن مبادرة «أضواء شبابية»، خلال العام 2022، فيما تهدف المبادرة إلى التعريف بمهارات الشباب وإنجازاتهم، واحتضان المواهب المتميزة في مجال الفن، من خلال توفير منصة فنية رقمية متكاملة، تشكل جسر تواصل مباشراً بين الفنانين والجمهور العام.

وتدير المؤسسة الاتحادية للشباب العروض الحية للفنانين الشباب، من خلال توفير تطبيق ومنصة رقمية، تجمع المؤسسات المعنية والفنانين الشباب والجمهور، ضمن منظومة واحدة، فيما يتيح ذلك للفنانين الشباب حجز مساحات لتقديم وعرض إبداعاتهم في مختلف أسواق الدولة والمطارات والمراكز الإبداعية، والأحياء ومراكز التسوق والمدارس والجامعات، وغيرها من المساحات الجاذبة للجمهور، والتي تحظى بقاعدة جماهيرية وتفاعل أكبر، فيما تسمح المبادرة للمهتمين باختيار المجالات والعروض، التي تلائم أذواقهم واهتماماتهم، ما يؤدي لإحياء الأماكن العامة وإيجاد أجواء إبداعية متميزة فيها، ليسهم ذلك في إيصال رسائل الفن الإيجابية لمختلف أفراد المجتمع وترجمة ثقافة الإبداع.

وتم تخصيص هذه المساحات الإبداعية للفنانين الشباب، بالشراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بشكل مجاني، فيما تتيح هذه المساحات الفرصة للفنانين الشباب، أداء عروض فنية حية لمرتادي هذه المساحات، والتفاعل المباشر مع الجمهور، في حين تعمل فرق العمل المخصصة على مراجعة التراخيص، والإعداد للعروض الفنية من خلال الربط الرقمي في التطبيق، الذي يوفر للجمهور فرصة التعرف على العروض الحية القادمة للفنانين الشباب، لمتابعة عروضهم ودعمهم، والاستمتاع بها في مختلف مناطق الدولة.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى بناء وتعزيز المواهب الفنية الشابة في مختلف مجالات الفنون، وعرض أعمالهم وتعريف الحضور والزوار بالمبدعين في مختلف مجالاتهم، مما يعزز مكانة الإمارات وجهة فنية عالمية حاضنة للمواهب كافة، وبما يتماشى مع الرؤية التنموية للدولة، ولتعزيز مكانتها دولة رائدة في مجال الفنون وتمكين الشباب في المنطقة والعالم، وترسيخ التواصل الثقافي وتبادل الخبرات الفنية.