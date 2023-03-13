وفاة الروائي الياباني كنزابورو أوي حائز جائزة نوبل الآداب

المصدر: أ ف ب

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توفي الروائي كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل الآداب عام 1994 والذي كان خارجا عن التقاليد الراسخة في اليابان، عن 88 عاما، على ما أعلنت دار نشر "كودانشا" الاثنين.

وقالت دار النشر في بيان إن أوي "توفي بسبب الشيخوخة في الساعات الأولى من يوم الثالث من مارس"، مضيفة أنه دُفن في جنازة عائلية.

ولد الروائي الياباني في 31 يناير 1935 وتربى في محافظة إهيمه في جزيرة منطقة شيكوكو. وعندما فاز بجائزة نوبل أعلن توقفه عن الكتابة معلنا بأن ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح صوته. ورشح للحصول على وسام الثقافة إلا أنه رفضه.

وللكاتب الياباني عملين مترجمين إلى اللغة العربية هما "مسألة شخصية" وصدرت عن مؤسسة الأبحاث العربية في إطار سلسلة "ذاكرة الشعوب" في العام 1987. ومجلد "علمنا أن نتجاوز جنوننا" من إصدار دار الآداب البيروتية في العام 1988، والذي يضم أربع روايات قصيرة، هي على التوالي "علمنا أن نتجاوز جنوننا" و"يوم يكفكف دمعي بنفسه" و"الجزاء" و"أجوى المسخ السماوي".