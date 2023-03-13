أيام الشارقة المسرحية الـ 32 تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة ــ البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم ، بقصر الثقافة، فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، بمشاركة 14 عرضاً، وبحضور أكثر من مئة مشارك وضيف من مختلف الأقطار العربية.

وتفتتح الدورة الجديدة بمسرحية «رحل النهار» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، بمناسبة فوزها بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي، في دورتها الماضية التي نظمت في مدينة الدار البيضاء المغربية «10 - 16» يناير الماضي، والمسرحية التي كتب نصها إسماعيل عبدالله، وأخرجها محمد العامري، هي أول مسرحية إماراتية تفوز بالجائزة التي تأسست سنة 2011، وتتنافس للظفر بها في كل عام مجموعة من أفضل العروض المسرحية العربية. ويتسلم فريق العرض الإماراتي الجائزة التي تبلغ قيمتها مئة ألف درهم إماراتي، في حفل افتتاح «الأيام»، الذي يشهد أيضاً تتويج الفنان البحريني محمد ياسين بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها السادسة عشرة، وتكريم الفنان الإماراتي عادل بن سيفان بصفته «الشخصية المحلية المكرمة» في الدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، التي تستمر إلى الاثنين المقبل.

وقال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «بفضل الرؤية الثاقبة والرعاية السخية من صاحب السمو حاكم الشارقة، واصلت الأيام المسرحية نهوضها بحركة المسرح في الدولة على مدى عقود، حفزت الجهود وطورت الإمكانات ووثقت التجارب، كما احتضنت الشباب وكرمت الرواد، وثمنت الخبرات واحتفت بالنجاحات، وصارت سجلاً حافلاً بالإنجازات الفنية والثقافية التي تفخر بها أجيال المسرح الإماراتي المتعاقبة». وأضاف العويس: «تأتي الأيام المسرحية بدورتها الثانية والثلاثين لتعزز ما تحقق، وتفتح الطريق أمام المسرح والمسرحيين في الإمارات للتقدم نحو المزيد من محطات التميز والازدهار الفني والثقافي».