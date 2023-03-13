بدور القاسمي: أمامنا الكثير من العمل لتحقيق التنوع في صناعة النشر والأدب

المصدر: بولونيا ـ البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسِسة «ببلش هير» والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الشمول والتنوع في صناعة النشر والأدب.

جاء ذلك في حلقة نقاشية لمؤسسة «ببلش هير» حضرها عدد من المهنيين والناشرين الدوليين، خلال مشاركتها لأول مرة في جناح خاص بمعرض بولونيا لكتاب الأطفال، الذي يُعد واحداً من أهم معارض الكتب الدولية. ونجحت «ببلش هير» «PublisHer»، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور القاسمي بهدف إزالة الحواجز والتحديات المهنية التي تعترض النساء في قطاع النشر، في تحقيق نقلة نوعية تمثلت في توسيع قاعدة مؤيديها من النساء. وشهد جناح «ببلش هير» بمعرض بولونيا لكتاب الأطفال إقبالاً لافتاً من الناشرات على مدى المعرض الذي استمر أربعة أيام، ليتحول إلى مركز للنقاشات حول التنوع والشمول. وخلال حلقة نقاشية، شددت مؤسِسة «ببلش هير» والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، أمام الحضور من المهنيين والناشرين الدوليين، أنه على الرغم من التقدّم المتواضع، فإن الشمول الحقيقي والدائم في قطاع النشر لن يكون سهلاً.

وتابعت: «ما زال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الشمول والتنوع في صناعة النشر والأدب، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات مستمرة بسبب هيمنة بعض العقليات والممارسات التي عفا عليها الزمن، ولهذا لا يزال يتعيّن علينا الدفاع عن القضية والنضال من أجل تحقيق هذا التوازن في صناعة النشر، ومنح المزيد من الناشرات الفرصة للقيادة وإحداث تغيير ملموس». ونظمت «ببلش هير»، بالشراكة مع دار النشر الكندية «كيدز كان برس» (Kids Can Press)، حفل إفطار للتواصل والتعارف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقالت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها الافتتاحية خلال حفل الإفطار: «لا ينبغي أن يكون يوم المرأة العالمي مجرد يوم عادي، بل يجب أن يكون كل يوم فرصة لدعم تجارب ونجاحات القيادة النسائية والاحتفاء بها».