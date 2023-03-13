«فيينا الأوبرالي الكلاسيكي» يعانق سحر دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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لا وجهة أندى وأكثر بهاء وجاذبية من دبي لاحتضان الروائع الإبداعية العالمية في مختلف صنوف الفنون، حيث غدت ملتقى حضارياً عالمياً عامراً بسحر الإبداعات وجمال تآلف وتناغم الناس. وتجلى ذلك في صورة بهية فريدة، أخيراً، مع استضافة دبي النسخة الأولى التاريخية لحفل فيينا الأوبرالي الكلاسيكي الأسطوري الفاخر، المشهور عالمياً بمنزلته الثقافية الفريدة. وشهد هذا الحدث المميز، حضور ما يقرب من 600 ضيف، بمن فيهم نخبة من أفراد المجتمع المحلي والعالمي، في قاعة الجود بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

جمع هذا الحدث المبهر، الذي تمت استضافته لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، أصالة الضيافة الشرق أوسطية جنباً إلى جنب مع الثقافة الأوروبية العريقة، على وقع روائع الأوبرا والأنغام الكلاسيكية، حيث ضم برنامجه حفل افتتاح كبيراً ومثيراً للإعجاب شارك فيه 20 ثنائياً قدموا عروض الرقص المزدوج التي صممت بعناية لهذه الفعالية تحت إشراف مجموعة من أشهر مصممي الرقصات. وتلا ذلك رقصة «ميدنايت كوادريل» النمساوية التقليدية، حيث استمتع جميع الضيوف معاً في حلبة الرقص. وتعود أصول حفلات فيينا الأسطورية - التي تمزج أفضل ما في الثقافة الأوروبية مع مآدب المأكولات الفاخرة وأجواء الترفيه الراقية - إلى العام 1814