«صدّق أو لا تصدّق» في القرية العالمية.. عالم استكشاف العجائب

المصدر: دبي ــ شيرين فاروق

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يحتضن متحف «ريبليز صدّق أو لا تصدّق»، في القرية العالمية والفريد من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجموعة من المقتنيات الفريدة، إذ يمكن الاستمتاع بمشاهدة تمثال مصنوع من العملات الورقية لأرجل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو المصنوع من أوراق مالية ممزقة بقيمة أكثر من 100 ألف دولار، حيث تصل قيمة التأمين على أرجل رونالدو الحقيقية إلى 103 ملايين يورو، ومجسم لإيلون ماسك، إضافة إلى «نيزك كامبو دي سيلو» وهي عبارة عن كتلة حديدية كبيرة يقال إنها بقايا نيزك ضرب الأرض قبل 5000 سنة وعثر عليها في الأرجنتين، ولا ينتهي الأمر عند ذلك، بل يمتد إلى 250 قطعة نادرة وغريبة في المتحف منها صندوق كبير مصنوع من السجائر، إضافة إلى مجسم الكابيتول الفريد من نوعه الذي استغرق بناؤه 7 أشهر من قبل عائلة لينه فونج ويحتوي على مليون عود من عيدان الأسنان من البامبو والخيزران.

يحظى جمهور القرية العالمية بفرصة مثالية لمشاهدة أغرب العجائب في العالم، بل والاقتراب منها لرؤية كيفية صنعها أو تاريخها العريق، لذلك يعتبر المتحف مكاناً مثالياً لاصطحاب الأطفال والشباب في جولة ممتعة لا مثيل لها في الشرق الأوسط، حيث يضم كماً هائلاً من المعلومات العلمية والتاريخية وقصص لأغرب المخلوقات في بقاع الأرض الممتدة.

ويعتبر متحف «ريبليز صدّق أو لا تصدّق» إحدى أبرز الوجهات لعشّاق الاستكشاف وأصحاب الفضول في القرية العالمية لما يضمّه من الغرائب التي تجذب الانتباه، ويضم المتحف باقة متنوعة وضخمة من المعروضات النادرة والمجسّمات الشمعية لعدد من المشاهير والمقتنيات والحرف وحتى الحيوانات الغريبة والعجيبة في العالم، ويمكن للضيوف الاستمتاع باستكشاف مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية أثناء زيارتهم للمتحف، بالإضافة إلى تحدّي أنفسهم والسير بتوازن داخل النفق الدوّار قبل مغادرتهم آخر قاعة.

ولمحبي الاطلاع على العادات الغريبة للشعوب سيجدون تمثالاً نصفياً لسارا حاملة القرص، حيث كانت فتيات شعب سارا في دولة تشاد الإفريقية يقمن بثقب شفاههن في صغرهن ويدخلن فيها أطباقاً خشبية عندما يكبرن دليلاً على النضح الأنثوي، كذلك يعتبر معرض الأبطال المستوحى من شخصيات الأبطال الخارقين مثل سبايدر مان وكابتن أمريكا وهالك ودكتور سترينج، والمقتنيات السينمائية المميزة من أشهر الأفلام العالمية فرصة مثالية لالتقاط الصور.

ويحتضن المعرض أيضاً مجموعة من المعروضات الدورية الجديدة والرائعة، ويعد معرض الأبطال أحد المعارض السبعة المميزة التي تستقبل الضيوف، بما فيها معرض غابة القبائل، ومعرض الأشخاص الغريبة، ومعرض مستودع ريبليز، ومعرض الفنون، ومعرض الرعب، ومعرض الفضاء، وهي أماكن تذهب بعيداً بالطبيعة الفضولية للإنسان، وتدفعه لاستكشاف القطع الأثرية التاريخية من جميع أنحاء العالم، والانخراط بأنشطة تفاعلية متنوعة، والنظر بتعمق إلى الفنون المذهلة، واكتشاف حكايات رائعة لأشخاص وأماكن من جميع أنحاء العالم، ولجذب عشاق الأجواء المرعبة، وستتاح الفرصة للضيوف لالتقاط الصور، إلى جانب المعروضات المميزة في ركن عقوبات السجن القديمة لعشاق التصوير، تم إضافة مواقع وفرص مثالية لهم لالتقاط أجمل صور الخداع البصري مثل تجربة الرأس العائم في الفضاء والتمثال النائم وغيرها.

وتعتبر متاهة مرايا ريبليز المذهلة، التي تضم أكثر من 100 لوح من المرايا، تحديثات جديدة هذا الموسم من خلال إضافة غرفة المرايا اللامتناهية الجديدة المعززة بأضواء الليد ومفاجآت عند كل منعطف بين جدرانها الملتوية وألواحها العاكسة.