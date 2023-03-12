أحمد بن مسحار المهيري: مبادرات الإمارات تحفز أفراد المجتمع على القراءة

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات» بمناسبة شهر القراءة 2023 أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي في مارس من كل عام بشهر القراءة عبر سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة، بهدف التوعية بأهمية القراءة باعتبارها إحدى أبرز سبل اكتساب المعرفة والثقافة والمهارات العملية والحياتية، ومحركاً رئيسياً للتنمية والتقدم، وحجر الأساس لبناء مجتمعات المعرفة.

وتابع: تعكس الفعاليات والأنشطة واسعة النطاق التي تشهدها الدولة خلال هذا الشهر حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ ثقافة القراءة. ويتجلى هذا النهج في المبادرات الرائدة التي تنظمها الدولة بهدف تحفيز أفراد المجتمع على القراءة، ومن أبرزها «تحدي القراءة العربي» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبات المشروع المعرفي الأكبر من نوعه عربياً.

وأضاف: نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات حرصنا على المشاركة المستمرة في هذه المبادرة السنوية الهادفة، وإتاحة بيئة عمل محفزة للقراءة ونهل المعرفة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية، ويسهم في توسيع مدارك موظفينا ورصيدهم المعرفي وتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار.