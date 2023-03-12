موسيقى وشعر في «ثقافية دبا الحصن»

المصدر: (دبا الحصن - البيان)

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نظمت إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية ممثلة بمكتب دبا الحصن، أول من أمس أمسية شعرية موسيقية، تجاور فيها النغم مع الكلمة.حضر الأمسية عبيد الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي وأحمد عبدالله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ووفاء خلفان الغول مسؤول مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورؤساء المجالس البلدية في المنطقتين الوسطى والشرقية إضافة إلى ممثلي ومديري الدوائر المحلية والاتحادية.

مزجت الأمسية بين الموسيقى وإيقاع الكلمة ليشكلان معاً نوعاً متفرداً من الإبداع الثقافي، انطلاقاً من هدف الأمسية في تسليط الضوء على الشعر وتنمية المواهب الشعرية ودعم وتعزيز مكانة الثقافة والأدب والشعر والشعراء وترسيخها كموروث ثقافي، حيث ضمت الأمسية الشعرية كوكبة من الشعراء، هم: علي السبعان من المملكة العربية السعودية، وخلفان المعمري من سلطنة عُمان.

وصاحب الأمسية فرقة المزيود الحربية وفرقة مبارك العتيبة للفنون الشعبية والمسرح، بالإضافة إلى عازف الغيتار علي الشيخ وعازف القانون عدي السليمان. قدمت الأمسية الإعلاميان اسمهان النقبي وعبدالله أحمد.