«الناشرين الإماراتيين» تعزز الاقتصاد الإبداعي بالكتاب

المصدر: الشارقة - البيان

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أسهمت جمعية الناشرين الإماراتيين في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والتعريف بإصدارات الناشر الإماراتي في أوساط القراء على المستوى الخليجي من خلال مشاركتها في معرضين على التوالي في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

وعرضت الجمعية في كل من «مسقط الدولي للكتاب» و«المنطقة الشرقية للكتاب» إصدارات 40 ناشراً من الدولة شملت على 400 عنوان بإجمالي 17 ألف كتاب تقدمها عبر مشروع «منصة» لمجتمع القراء الخليجيين والضيوف المشاركين في كلا المعرضين وتمثل شتى أصناف الكتابة والتأليف والترجمة وفنون الأدب والنقد والإبداع.

وعرضت الجمعية في الدورة 27 من «معرض مسقط الدولي للكتاب» 2023 ( 400 عنوان ) لـ30 ناشراً إماراتياً قدمت إصداراتهم للقراء في عُمان عبر مبادرتها «منصة» التي خصصتها الجمعية لدعم أعضائها وتسويق إصداراتهم في المعارض الدولية.

وأتاحت جمعية الناشرين الإماراتيين فرصة لإصدارات دور النشر الإماراتية للوصول إلى جمهور جديد من خلال جناحها في الدورة الأولى من معرض المنطقة الشرقية للكتاب بالمملكة العربية السعودية الذي انطلق بمبادرة من هيئة الأدب والنشر والترجمة بالسعودية وعرضت فيه «الناشرين الإماراتيين» إصدارات 40 ناشراً من أعضائها ويبلغ عدد العناوين التي تعرضها لهم 378 عنواناً بإجمالي 7087 كتاباً.

وعقدت الجمعية لقاءات تعارف وتبادل خبرات مع مسؤولي معرض مسقط الدولي للكتاب ومعرض المنطقة الشرقية للكتاب واتحادات وجمعيات الناشرين المشاركة ومع كبرى مؤسسات ودور النشر، حيث عرضت تجربة الناشرين الإماراتيين وجمعيتهم في الارتقاء بصناعة الكتاب.

وقال راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين إن معارض الكتاب التي تنظمها دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة للناشرين الإماراتيين لتعريف مجتمع القراء في الخليج العربي على جديد الناشر الإماراتي وما تحقق لصناعة النشر في دولة الإمارات من تسهيلات ودعم يسهم في تطور هذه الصناعة وإثراء المحتوى العربي.