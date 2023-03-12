«استلهام التراث في الإبداع» بـ«أيام الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظم نادي تراث الإمارات أمس بجناحه في «أيام الشارقة التراثية» محاضرة بعنوان «استلهام التراث الثقافي في العمل الإبداعي»، تحدث فيها الشاعر والباحث محمد سعيد قدورة، وأدارها الشاعر والكاتب الصحافي وائل الجشي.

وأكدت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث حرص النادي على تنظيم سلسلة من المحاضرات ضمن مشاركاته في أيام الشارقة التراثية وفي كل المحافل التراثية والثقافية، واستضافة الباحثين الأكفاء فيها، مشيرة إلى أن ذلك يعد جزءاً من رسالة نادي تراث الإمارات في تفعيل الحراك الثقافي الذي تشهده «الأيام».

وتحدث محمد نجيب قدورة عن توظيف التراث واستلهامه في أعماله، وأثر مسيرته في التعليم وبداياته الشعرية في استفادته من التراث في العمل الإبداعي، كما تناول بالتفصيل عدداً من تجاربه في الكتابة استناداً على التراث. وحول ما يتردد عن أن التراث مهدد بمتغيرات العولمة والحداثة وضرورة حماية التراث في مواجهة هذه التحديات، قال قدورة «إن التطور حتمي وهو منطق الحياة.

إلا أن التراث يكيف نفسه مع كل تغير يطرأ، مؤكداً أن الأفكار لا تتغير بل تتطور». شهد المحاضرة فاطمة المنصوري، وبدر الأميري المدير الإداري بالمركز، وسعيد بن علي المناعي المستشار التراثي في نادي تراث الإمارات، وعدد من المهتمين والباحثين والأكاديميين الذين أثرت مداخلاتهم النقاش.