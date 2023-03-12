أيام الشارقة التراثية تفتح نافذة جديدة في المدام

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت مدينة المدام انطلاقة سادسة لفعاليات أيام الشارقة التراثية بعد سلسلة الفعاليات التراثية الكبيرة التي أقيمت في كل من مدن الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء والحمرية، وتم الافتتاح بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث وسط أجواء بهيجة جمعت أهل مدينة المدام والزائرين والضيوف.

وتزينت أرض الفعاليات في مدينة المدام بأجواء القهوة ودلالها الشهيرة تعبيراً عن الكرم والترحيب بالزائرين.

وكذلك بأنواع المواقف التي تحاكي التراث الشعبي الإماراتي في جميع المجالات الاجتماعية والحرفية والفنية وما يتعلق منها بالإنسان والمكان واللباس والمأكولات الشعبية وسائر البيئات التي احتضنت الإماراتيين وصاغوا في وجودهم عليها أروع القصص، وضربوا أجمل الأمثلة في المحبة والتماسك واحترام القيم.

وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات أيام الشارقة التراثية أن مدن الشارقة، وبفضل حكمة ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أظهرت وجهها التراثي المشرق بفخر، فهم لا يزالون يتمسكون بموروثهم الشعبي المحلي لأنهم يرون فيه أمانة ورسالة تنتقل من جيل إلى جيل.

وهم أمناء حقيقيون على أدائها لأبنائهم وأحفادهم ومن بعدهم، وهذه الفعاليات جزء لا يتجزأ من هذه الأمانة، وكلنا حريصون على أدائها بأفضل الصور». وتزينت أرض الفعاليات بالعديد من صور التراث المحلي.

تجليات الإبداع

وضمن الفعاليات الثقافية في أيام الشارقة التراثية، نظم المقهى الثقافي في مهرجان أيام الشارقة التراثية محاضرة ثقافية رصدت جوانب ثرية من «تجليات الإبداع في التراث الحرفي الإماراتي»، وشاركت فيها الإعلامية والشاعرة والباحثة شيخة الجابري، والباحثة في التاريخ الشفاهي مريم المزروعي، والباحث والكاتب خالد الهنداسي.

عقدت الجلسة في متحف بيت النابودة في ساحة التراث، وأدارتها حمدة الزرعوني الباحثة التراثية في معهد الشارقة للتراث.

جهود

وضمن سلسلة المحاضرات الأكاديمية في فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها العشرين قدم الدكتور صابر يحيى مرزوقي الأستاذ المشارك في معهد الشارقة للتراث محاضرة حول التعريف بالمؤهلات والبرامج التعليمية وآلية اعتمادها في المعهد.

«في ظليل الغاف»

وفي أحدث إصدارات معهد الشارقة للتراث لعام 2023، وضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية، وقعت الإعلامية والباحثة والشاعرة الإماراتية القديرة شيخة الجابري كتابها الجديد(في ظليل الغاف)، وهو عبارة عن حكاية موجهة للأطفال تسعى لربطهم برموزهم الوطنية وتعزيز معاني الهوية في حياتهم.