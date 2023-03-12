سلطان القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح قراره بتشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح، والذي يتكون من تسعة عشر عضواً، وهم: الدكتور جبار جودي من العراق والدكتور حبيب غلوم من الإمارات والدكتور حسن رشيد من قطر وخالد جلال من مصر ورفيق علي أحمد من لبنان.

والدكتور سامي الجمعان من السعودية والدكتور سعد يوسف من السودان والدكتور سعيد السيابي من عُمان وعبد الفتاح سوليه من موريتانيا والدكتور عجاج سليم من سوريا والدكتور عز الدين بونيت من المغرب وعلي الفلاح من ليبيا وفتحي عبد الرحمن من فلسطين والدكتور معز المرابط من تونس ومحمد المنصور من الكويت والدكتور محمد بو كراس من الجزائر وهايل المذابي من اليمن وهزاع البراري من الأردن ويوسف الحمدان من البحرين.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله: يأتي تشكيل هذا المجلس الموسع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي استقبل في الأول من مارس وفد الهيئة العربية للمسرح، وكان في مقدمة هذه التوجيهات تشكيل مجلس أمناء موسع من أصحاب المعارف والخبرات المسرحية العربية المتنوعة، الذين يلعبون دوراً مؤثراً في المشهد المسرحي العربي، ليكون هذا المجلس الجهة الاستشارية لعمل الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح.

وأضاف: إنه ومن باب ترشيق العمل، ستكون مدة عضوية المجلس عامين، من بداية مايو 2023 حتى نهاية أبريل 2025، حيث يجتمع المجلس مرتين في العام بناءً على دعوة يوجهها الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وسوف يعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس في شهر مايو المقبل في الشارقة، حيث سيشهد عمل الهيئة حيوية جديدة خدمة للمسرح العربي عامة، وفي مفاصل عدة.

يذكر إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء الأول من مارس الماضي، وفد الهيئة العربية للمسرح برئاسة إسماعيل عبدالله أمين عام الهيئة، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل حول أنشطة الهيئة المتنوعة.

وخلال اللقاء، ناقش صاحب السمو حاكم الشارقة مع وفد الهيئة مقترحات وخطط تطوير العمل المسرحي في الوطن العربي من خلال دعم التأليف المسرحي وتحفيز الكتاب، والارتقاء بعناصر العمل المسرحي من إخراج وإعداد وتصميم وإضاءة وأداء مسرحي.

ووجه سموه بزيادة عضوية مجلس أمناء الهيئة ليضم أعضاء من الدول العربية كافة، دعماً لتنمية المسرح من خلال مشاركة جميع الدول، كما وجه سموه بالعمل على عقد مؤتمر إطلاق الاستراتيجية العربية للتنمية المسرحية 2023 _ 2033.