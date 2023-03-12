«مهرجان في حديقة».. تجربة ثقافية وفنية في الهواء الطلق

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف حديقة أم الإمارات اليوم فعاليات «مهرجان في الحديقة» الثقافي والفني لمدة يومين في تجربة ثقافية وفنية غنية ستقام في الهواء الطلق، بالتعاون مع «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون».

حيث سيقدم الحدث لزواره فرصة قيمة للاستمتاع بفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة تناسب كل أفراد العائلة، إضافة إلى أنشطة مميزة موجهة لأصحاب الهمم.

وسيحظى ضيوف الحديقة بفرصة الاستمتاع بتجارب مميزة تشمل «حلقة العزف على الطبول»، التي تتيح للزوار فرصة تعلم بعض مهارات القرع على الطبول من خلال تقليد أداء فرقة «طبول دبي»، أو المشاركة في «ورشة عمل فن الرسم على الجدران» التي ستقدم لزوارها أنماطاً مختلفة من فن الجداريات، أو الاطلاع على عمل فني تفاعلي مع الجمهور في «ورشة عمل عيون النخلة المستدامة» للفنانة التشكيلية الإماراتية عزة القبيسي التي تحرص على إشراك الجمهور في أعمالها الفنية.

وسيقدم المهرجان «ورشة الرقص البهلواني» لفرقة «دانس إت فورورد»، التي تسلط الضوء على مختلف أنواع الرقص وفن تصميم الرقصات الذي لا يشترط وجود خبرة سابقة لتعلمه؛ ولأصحاب الهمم أيضاً نصيب في هذا الحدث من خلال ورشة عمل مصغرة للرقص ستوفر مساحة آمنة وخلاقة لأصحاب الهمم ليتعرفوا من خلالها على حركات الرقص المدروسة بعناية.

ومن أبرز فعاليات المهرجان الأخرى المسلية عرض «كوميديا على الواقف» الذي سيدخل الفرحة والسرور على قلوب مشاهديه، وكذلك عرض موسيقي مميز على خشبة المسرح لمواهب إماراتية ملفتة مثل الملحن وعازف البيانو حمد الطائي، والمطرب أحمد الحوسني.

وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي بحديقة أم الإمارات: «يسعدنا أن نستضيف مجدداً فعاليات «مهرجان في الحديقة» الذي يجسد شراكتنا طويلة الأمد مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والتزامنا الراسخ بتقديم منصة مميزة للمبدعين والفكر الخلاق في بيئة مناسبة لجميع أفراد العائلة، بمن فيهم أصحاب الهمم، الذين نسعى دوماً للوصول إليهم لضمان مشاركتهم، واستمتاع الجميع بهذا المهرجان الثقافي والفني».

وأضافت: «تسعى حديقة أم الإمارات دوماً إلى تقديم تجارب مميزة تعود بالفائدة والمتعة على ضيوفها من خلال فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية مميزة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ويبدو هذا النهج جلياً في جميع مبادراتنا، مثل «سوق الحديقة».