«الإسماعيلية للأفلام».. 47 دولة في الدورة 24 من المهرجان

المصدر: القاهرة - جنى حماد

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بمشاركة 47 دولة، تنطلق بمصر بعد غد فعاليات الدورة الـ 24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، ويستمر حتى 20 من مارس الجاري.

16 فيلماً عربياً

وتحظى الدورة الـ 24 من مهرجان الإسماعيلية بمشاركة سينمائية عربية قوية، في أغلب مسابقات وبرامج الدورة، حيث وصل عدد الأفلام العربية المشاركة في البرامج ومسابقات المهرجان إلى 16 فيلماً.

وتشهد مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة وجود العديد من الأفلام العربية، منها فيلم أجساد بطولية للمخرج: ميشيل بانديلا، وهو من إنتاج دولة السودان، وكذلك المخرجة عشتار ياسين، تشارك بفيلم بلادي الضائعة، وهو إنتاج مشترك بين كوستاريكا، العراق، بيرو ومصر.

وتشهد هذه الدورة أيضاً مشاركة قوية من مصر، تتمثل في فيلم حكاية شادية وأختها سحر، للمخرج أحمد فوزي صالح، أما مسابقة التسجيلي القصير: فتشارك دولة (الجزائر) بفيلم «طحطوح».

وفي مسابقة الأفلام الروائية، يأتي فيلم دموع التماسيح، وهو من إنتاج (مصر، المملكة العربية السعودية). فيما يشارك المغرب بفيلم السائقة.

كما تشارك (المملكة العربية السعودية) أيضاً بفيلم رقم هاتف قديم، يقتبس الفيلم عنوانه من قصيدة شعرية مشحونة بالذاكرة للشاعر العـراقي مظفر النواب، وهو من إخراج علي سعيد.

أما العراق، فيشارك بفيلم ترانزيت، وهو من إخراج باقر الربيع. ومن سوريا يأتي فيلم الخروج إلى الداخل، وهو للمخرجة: لوتس مسعود.