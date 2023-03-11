«فنون العالم دبي» 4000 حكاية إبداع ملهمة

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أول من أمس، النسخة التاسعة من معرض «فنون العالم دبي»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 300 جهة عارضة محلية وعالمية تمثل 60 دولة.

ويضم أكثر من 4000 عمل فني، إلى جانب برنامج ثري بالفعاليات والعروض الحية وورش العمل والجلسات التي تحتفي بفنون كوريا الجنوبية التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف الدورة الحالية من المعرض الذي يندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني»، ويستمر حتى يوم غدٍ الأحد.

وخلال جولتها بين أقسام «فنون العالم دبي» اطلعت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي ومون بيونج جون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، على مجموعة واسعة من الإبداعات والأعمال التي تنتمي إلى فنون الوسائط المتعددة والرقمية وفنون الغرافيتي والنحت وغيرها.

وفي هذا السياق، أكدت بدري أن ما تشهده دبي حالياً من حراك ثقافي وفني يعزز مكانتها وريادتها العالمية وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب، منوهة إلى أن المعرض نجح في التحول إلى منصة عالمية للتنوع الفني، بفضل ما يحققه سنوياً من حضور لافت على الخريطة الثقافية.

حول العالم

من جانبها، قالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «تمثل دبي مركزاً يجمع بين الثقافة والإبداع والفن، وهو ما نسعى لتصويره في كل عام في معرض «فنون العالم دبي» من خلال استعراض تشكيلة من الأنماط الفنية المتنوعة من جميع أنحاء العالم. ويسعدنا العمل مع مجموعة من الفنانين رفيعي المستوى هذا العام.

كما يسرنا استضافة كوريا الجنوبية بصفتها دولة الشرف في برنامج سلسلة حول العالم». ويتضمن برنامج النسخة التاسعة من المعرض الذي يندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني»، سلسلة «حول العالم» التي تضيء على مشهد كوريا الجنوبية الفني. وتقام السلسلة هذا العام بالشراكة مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا في دبي لتقديم برنامج ثري بمشاركة 100 فنان كوري، يعرضون أعمالاً فنية متنوعة.