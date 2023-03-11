«مترو دبي للموسيقى» مواهب وأنغام تصدح بالعربية

المصدر: دبي - البيان

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جمعت النسخة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي انطلقت فعاليته الاثنين الماضي، مجموعة فريدة من الموسيقيين المبتكرين من جميع أنحاء العالم العربي، لأداء إبداعاتهم في خمس محطات مترو في دبي.

ويستلهم المهرجان الذي تتواصل أعماله حتى يوم غدٍ الأحد بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مركزاً للمواهب والمبدعين.

المهرجان الذي يأتي ضمن حملة «وجهات دبي»، التي تواصل تسليط الضوء على أبرز المعالم والتجارب والفعاليات والأنشطة الاستثنائية، التي تشهدها دبي في هذه الفترة من السنة، وضمن «موسم دبي الفني»، حرص على تقديم باقة متنوعة من الفنون الإبداعية الموسيقية ذات الطابع الفريد، كما حرص على أن يكون فرصة لإبراز المواهب الإماراتية والعربية الواعدة في مجال الموسيقى.

وتقول أمينة طاهر، تنفيذي أول تسويق- براند دبي: «المهرجان هو احتفال حقيقي بالموسيقى والتنوع الثقافي، ويوفر فرصة رائعة لأصحاب المواهب الفريدة، لعرض إبداعاتهم ومشاركة لمحات من ثقافات عديدة، يعبرون عنها مع جمهور يتسم بخلفيات ثقافية متعددة، من خلال مجتمع دبي العالمي الثري بتنوعه».

الإماراتية إيمان الرئيسي، عازفة البيانو والجيتار الكهربائي، أبهرت الجمهور باستخدام الجيتار الكهربائي، فيما أسعد الفنان المصري محمد فوزي بكار الجماهير بعرض فريد للدمى المتحركة المعروفة باسم «الماريونيت». أما الموسيقي السعودي شادي الحربي فقد أمتع الجماهير في المهرجان بأدائه المبهر على آلة العود.

ومن بين الموسيقيين العرب الآخرين الذين أبهروا الجماهير في المهرجان هذا العام الموسيقي اللبناني مارسيل غريب، مستخدماً آلته «السنطور»، والفنان الأردني راضي صقلي، بعزفه المميز على آلة الهارمونيكا، والموسيقية الكندية الشابة من أصل عراقي لارا زيد، التي أدهشت جمهور المهرجان بعزفها المبدع على آلة القانون.