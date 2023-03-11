لطيفة بنت محمد: جهود «فريق الشندغة» جسدت معنى العطاء

المصدر: دبي - البيان

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أشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، بجهود المساهمين بتطوير محتوى متحف الشندغة.

لافتة إلى أن جهودهم جسدت معاني العطاء.وفي ذات السياق، أثنت سموها على جهود المسؤولين والجهات الحكومية وفرق العمل، التي شاركت في إنجاز المتحف ليكون صرحاً حضارياً، يضاف إلى ما تزخر به دبي من صروح مماثلة.

وقالت سموها في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «كل الشكر لجميع المساهمين في تطوير محتوى #متحف_الشندغة أكثر من مئة مساهم أوصلوا رسالة لهذا الصرح التاريخي التي جسدت معنى العطاء حين يكون من المجتمع إلى المجتمع. ولا ننسى أيضاً جهود المسؤولين والجهات الحكومية وفرق العمل الذين عملوا معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الإنجاز».

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان قد افتتح مطلع الأسبوع الماضي، متحف الشندغة في دبي بعد إنجاز عملياته التطويرية.

ويعتبر متحف الشندغة أكبر متحف تراثي في دولة الإمارات، حيث يضم 22 جناحاً تحتضن أكثر من 80 بيتاً تاريخياً متنوعاً يعبر كل منها عن تطور دبي ودولة الإمارات. ويتيح المتحف فرصة اكتشاف تاريخ إمارة دبي وثقافتها وتراثها العريق عبر مجموعة من المقتنيات والمعروضات والأفلام والصور الفوتوغرافية القديمة بطريقة تفاعلية مبتكرة.

وشارك في بناء المتحف، الذي يستهدف نحو مليون زائر بحلول 2025، أكثر من 100 شخص من أفراد المجتمع، قدموا مقتنياتهم وقصصهم وذكرياتهم، التي تبحر في الذاكرة المحلية، مشكلة حجر الزاوية في حي دبي التاريخي النابض بالحياة.