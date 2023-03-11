جائزة للمصممين من «أبوظبي للثقافة والفنون»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن تعاونها مع دولتشي أند غابانا، علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة، لإطلاق جائزة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودولتشي أند غابانا للتصميم، والتي تهدف إلى رعاية المصممين الإماراتيين الواعدين ومنحهم فرصة الاحتفاء بتراثهم العريق من خلال التصاميم المختلفة من الأزياء والمجوهرات والعطور والديكورات المنزلية. ويمكن للطلاب الجامعيين والمتخرجين حديثاً في الإمارات التقدم للجائزة.

كما تقدم الجائزة للمرشحين الفائزين فرصة اكتساب المهارات الضرورية لتطوير منتجاتهم النهائية وتنفيذها على أرض الواقع، من خلال منحة تدريبية مدفوعة التكاليف إلى مقر دار التصميم العريقة دولتشي أند غابانا في إيطاليا قبل عرض أعمالهم أمام الجمهور ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان أبوظبي لعام 2024.