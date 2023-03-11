عجمان تختتم مهرجان القراءة والمرح

المصدر: (عجمان - البيان)

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بهدف التشجيع على القراءة ونشر الوعي حول أهميتها وأثرها الإيجابي لدى الفرد والمجتمع، اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مهرجان القراءة والمرح والذي أقيم في سيتي سنتر عجمان وفستيفال لاند عجمان.واستهدف المعرض طلاب المدارس والأطفال والعائلات من خلال عرض الكتب العلمية والثقافية بالإضافة إلى تقديم العديد من الورش التعليمية والفعاليات الترفيهية والألعاب.

ومن أبرز النشاطات التي ضمّها مهرجان القراءة والمرح هي القراءة التفاعلية لمجموعة قصصية من إصدارات دائرة التنمية السياحية في عجمان والمخصصة لتعريف الأطفال بالمرافق السياحية في الإمارة، بالإضافة إلى تنظيم احتفاليات مخصصة لجميع أفراد الأسرة، وورش تعليمية للأطفال، ومسابقات ثقافية متنوعة؛ حيث اتّسمت جميع هذه الفعاليات بالشمولية والتنوع لتناسب جميع الفئات العمرية للأطفال.