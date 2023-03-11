«مهرجان أبوظبي 2023» يكشف أبرز فعالياته المقبلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، كشف المهرجان عن سلسلة من الفعاليات المميزة المقبلة، خلال دورته العشرين التاريخية لعام 2023.

حيث يستضيف قصر الإمارات، اليوم ، الحفل الموسيقي الأول في دولة الإمارات للفنان غريغوري بورتر الحائز جائزتي غرامي، كما يقدم النجم العالمي بروس ليو، عازف البيانو الفائز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو حفلاً موسيقياً مرتقباً الثلاثاء المقبل في المسرح الأحمر، بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

ويعود مهرجان أبوظبي السنوي «المهرجان في الحديقة» ليومين من العروض المميزة وورش العمل والعروض الموسيقية والكوميدية غداً وبعد غدٍ في حديقة أم الإمارات في أبوظبي، ليحتفي بالثقافة والإبداع من خلال سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية لجميع أفراد الأسرة.

وتقدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الدورة العشرين لمهرجان أبوظبي 2023 تحت شعار «إرادة التطور، توق للريادة»، وتستمر الفعاليات الاستثنائية حتى تاريخ 20 مارس الجاري وسط حضور مميز لنخبة من أبرز الموسيقيين، وكبار الفنانين العالميين.

يشار إلى أن المهرجان يقام برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، ويحظى بدعم شريكه الرئيسي شركة مبادلة، تحت شعار «إرادة التطور، توق للريادة».

كما يحتفل بدورته التاريخية، التي تتزامن مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسه، وسط حضور مميز لنخبة من ألمع الموسيقيين والفنانين العالميين، حيث يقدّم العديد من أعمال التكليف الحصري والإنتاج والعروض الأولى للأعمال المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية والمجتمعية المميزة، ومنها الجولات الموسيقية، والندوات الحوارية، وورش العمل.