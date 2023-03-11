أيام الشارقة التراثية.. فعاليات ثرية متواصلة

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل «أيام الشارقة التراثية» في دورتها العشرين المقامة حالياً في رحاب ساحة التراث بمنطقة الشارقة القديمة، فعالياتها المتنوعة، وشملت جلسة ثقافية حول الحضارة الإسلامية ومحاضرة تناولت «الجانب التربوي في إبداعات التراث»، فيما أطلقت نسخة من «الأيام» في مدينة الحمرية.

حضارة

وأكدت جلسة ثقافية في «أيام الشارقة التراثية» على أن الحضارة الإسلامية بتراثها الرحب تزخر بالعديد من صنوف العلوم والفنون الإبداعية التي أنارت بإشعاعها العالم وأسهمت بدور مؤثر في تطور الحضارة العالمية وخدمة البشرية ككل، وهو ما يستدعي ربط أجيال الحاضر بعناصر وقيم هذه الحضارة الخلاقة.

أدار الجلسة التي عقدها المقهى الثقافي الدكتور منّي بونعامه مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث، وشارك فيها كل من الدكتور صالح اللهيبي الأستاذ المشارك في قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الشارقة والدكتور أحمد صبيحي الأستاذ المشارك في الكلية الأمريكية بدبي.وعلى هامش الجلسة، شهد المقهى الثقافي توقيع كتاب (الابتكار والإبداع ومستقبل الإنسانية) للدكتور أحمد صبيحي، ضمن إصدارات معهد الشارقة للتراث.

الحمرية

وفي السياق، انطلقت أول من أمس، فعاليات الدورة العشرين من أيام الشارقة التراثية في مدينة الحمرية، وتستمر حتى اليوم السبت.

شهد الافتتاح الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات أيام الشارقة التراثية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الحمرية، ولفيف من الضيوف والزائرين وجمهور المجتمع المحلي والعديد من المعنيين والمهتمين بشؤون التراث الشعبي.

تقنيات التعليم

في إطار سلسلة الجلسات الأكاديمية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية المقامة حالياً في رحاب ساحة التراث بمنطقة الشارقة القديمة في قلب الشارقة، عقدت محاضرة تناولت (الجانب التربوي في إبداعات التراث) قدمها المستشار التربوي الدكتور علي سعيد الكعبي.