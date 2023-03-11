«تدوير» تقدم خدمات متكاملة في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» كجهة داعمة في مهرجان الشيخ زايد، الذي يتواصل في منطقة الوثبة حتى 18 مارس الجاري بهدف تعريف الجمهور بخدمات ومشاريع الشركة، وضمان الحفاظ على النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة خلال فعاليات المهرجان.

ويعد المهرجان الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة من أهم الفعاليات السنوية التي تعكس الاهتمام الكبير الذي أولاه الوالد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للتراث الإماراتي والموروثات والتقاليد الشعبية الإماراتية الأصيلة.

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «نحرص بشكل مستمر في «تدوير» على المشاركة في الفعاليات الوطنية التي تنظمها إمارة أبوظبي لتسليط الضوء على دورنا وجهودنا التي نعمل من خلالها على المحافظة على نظافة الإمارة ومظهرها العام، وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة للنظافة العامة ومكافحة آفات الصحة العامة، والتي يتم توفيرها من قبل فرق مختصة باستخدام أفضل التقنيات والمعدات المتقدمة، ويعد مهرجان الشيخ زايد من المهرجانات العريقة التي نحرص على التواجد خلالها، حيث نشارك كجهة داعمة للحدث الذي يتمتع بمكانة مميزة كونه يعكس الإرث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات».

وأضاف الظاهري «نعمل على توفير خدماتنا طوال وخلال وبعد المهرجان لضمان توفير بيئة نظيفة لمرتادي المهرجان والعاملين فيه، كما نحرص من خلال تواجدنا في المهرجان على حث أفراد المجتمع على اتباع أفضل ممارسات النظافة العامة من حيث الالتزام برمي النفايات في الحاويات المخصصة لتعزيز مساهمتهم في الحفاظ على نظافة البيئة واستدامتها».

وتعمل الشركة طوال فترة المهرجان على توفير خدمات جمع ونقل النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، حيث وفرت الشركة 297 معدة وآلية متطورة، إضافة إلى توفير ما يقارب 255 من الحاويات ذات التصميم الحضاري وخدمات الكنس اليدوي والآلي على الطرق الرئيسة والمؤدية للموقع، فضلاً عن إرسال فرق عمل متخصصة لضمان الحفاظ على نظافة الموقع قبل وخلال وبعد فترة المهرجان تضم نحو 150 شخصاً من العاملين في الشركة.