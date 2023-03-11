«فنون العالم دبي» يقدم برنامجاً حافلاً لجميع الأعمار

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت فعاليات معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة وأحد أبرز فعاليات موسم دبي الفني، في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 12 مارس 2023، حيث يقدم برنامجاً حافلاً بالأنشطة الفنية التجريبية والعروض التفاعلية الحية، إلى جانب جلسات حوار وورش عمل تناسب جميع أفراد العائلة.

ومن المتوقع أن تمثل الدورة الحالية من المعرض الأضخم من نوعها على الإطلاق، حيث تتضمن أنشطة متنوعة تناسب الزوار من مختلف الأعمار، وتتيح لهم التعرف إلى أحدث التوجهات في عالم الفن المحلي والعالمي، مع فرصة المشاركة في العديد من الورش الفنية. ويقدم المعرض بدورته الحالية أعمالاً مميزة من مختلف المجالات الفنية، بما في ذلك الرسم والنحت والعروض المباشرة والطباعة والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي والفيديوهات الفنية وغيرها، مما يسهم في تثقيف وترفيه المشاركين من مختلف الأعمار وإثراء حماس الشباب داخلهم.

ويشكل المعرض فعالية رئيسة لا تُفوّت ضمن موسم دبي للفنون، حيث يتميز بمشاركة ما يزيد على 300 جهة عارضة محلية وعالمية من أكثر من 60 دولة، ويسلط الضوء على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الأصلية لمجموعة من أبرز الفنانين الناشئين والمشهورين في القطاع.

ورش عمل

ويتضمن معرض فنون العالم دبي برنامج ورش عمل عائلي وحافل بالأنشطة المميزة يوم الأحد 12 مارس، حيث يمكن للأطفال والشباب استكشاف مجموعة واسعة من الأساليب والأنماط الفنية وتجربتها على أرض الواقع. وتقدم ورش العمل مزيجاً فريداً من التجارب الفنية والتعليمية والترفيهية، وتُقام بين الساعة 1 ظهراً و9 مساءً في استديو معرض فنون العالم دبي.

ويقدم الفن مزايا كبيرة للأطفال، لذا يحرص معرض فنون العالم دبي على تمكين الأطفال من المشاركة في مجموعة متنوعة من ورش العمل، والتي تسهم في تحفيز إبداعهم وتشجيع مواهبهم وسط أجواء ترفيهية مميزة.

وتشمل التجارب المميزة ورشة الرسم بالأكريليك للأطفال بإشراف ناهدة بشارة، وورشة الطباعة للأطفال بإشراف لينا كيولاني، وورشة تشكيل رجل الثلج للأطفال بإشراف سوميدا جويل، وورشة فن الخط على مراوح أوتشيوا اليابانية بإشراف كيجيتسو كاواهارا، ونادي صور الأطفال من نيكون بإشراف آريا شيترا، وورشة إبداع الرسوم المتحركة اليابانية وفق أسلوب قصص المانجا بإشراف يوكو سوجياما، وورشة الفن الحجري بإشراف فنان من منصة فنون آرتس.

فنانو المستقبل

يحرص المعرض هذا العام على احتضان المواهب الفنية الواعدة في المؤسسات التعليمية ضمن دبي وتشجيعها ومكافأتها، حيث يتيح للطلاب استعراض مواهبهم وتطويرها والتواصل مع أبرز الشخصيات في عالم الفن. واستقطب المعرض مجموعة كبيرة من التلاميذ من مدرسة جميرا للبكالوريا، ومدرسة ريبتون دبي، ومدرسة جيمس نيو ميلينيوم، ومدرسة دبي البريطانية جميرا بارك، ومدرسة هورايزون إنترناشيونال، وجيمس مودرن أكاديمي في دبي، والأكاديمية الأمريكية للبنات، وأكاديمية دبي الدولية في البرشاء، ومدرسة هورايزون الإنجليزية، ومدرسة دورهام دبي، ومدرسة حصة بنت المر، ومجمع زايد التعليمي في الشارقة، ومدرسة الراية للبنات، وذلك من خلال دعوتهم لتقديم أعمال فنية مشتركة في مجموعة من المجالات الفنية، تحت شعار المساواة والتنوع والشمول.