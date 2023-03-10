«الشارقة للكتاب» تستعرض ببولونيا تجربة الإمارات في صناعة كتاب الطفل

المصدر: بولونيا (إيطاليا) - البيان

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قدمت «هيئة الشارقة للكتاب» صورة حية لتجربة إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة كتاب الطفل، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ60 من معرض بولونيا لكتاب الطفل 2023 في إيطاليا.

وسلطت الهيئة في جناحها المشارك الضوء على جهود الإمارة في الارتقاء بالمحتوى الإبداعي المخصص للأطفال والمبادرات، التي تتبناها لدعم العاملين في مجال نشر كتاب الطفل من ناشرين ومؤلفين ورسامين على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويشارك وفد الهيئة في المعرض برئاسة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، حيث استقبل الوفد زوار جناح الشارقة المشارك، الذي حظي باهتمام ممثلي المؤسسات الثقافية.

وعقد أحمد بن ركاض العامري سلسلة لقاءات واجتماعات، شملت عدداً من مسؤولي معارض الكتب ورؤساء اتحادات ومؤسسات النشر المشاركة، حيث اجتمع مع كارين بانسا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وعقد لقاء مع نيهار مالافيا، الرئيس التنفيذي لـ«بينغوين راندوم هاوس»، ومع المستشار والمدير التنفيذي السابق لـ«بنغوين راندوم هاوس» ماركوس دول، إلى جانب سلسلة اجتماعات أخرى.

وقال العامري: «تمثل المشاركة في معرض بولونيا لكتاب الطفل، الذي احتفل العام الماضي بإمارة الشارقة ضيف شرف، ترسيخاً للمشروع الحضاري للإمارة القائم على الانطلاق من بوابة الثقافة والكتاب لمد جسور الحوار مع العالم، وهو المشروع الذي تأسس وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».