14 عرضاً في أيام الشارقة المسرحية الاثنين

المصدر: الشارقة ـ وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الدورة 32 من أيام الشارقة المسرحية الاثنين المقبل، بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً بحضور فنانين وباحثين مسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته إدارة المسرح بدائرة الثقافة بحضور رئيس الدائرة عبدالله العويس وأحمد بورحيمه مدير إدارة المسرح أمس في قصر الثقافة تحدثت خلاله مريم المعيني رئيسة اللجنة الإعلامية وأمل الحمادي عضو اللجنة المنظمة.

وقالت المعيني: تفتتح الدورة الجديدة في مسرح قصر الثقافة بالعرض المسرحي العربي «رحل النهار» من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري، وتقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني، الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة في المغرب.