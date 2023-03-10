«بونوبو» ينقل جمهور «دبي أوبرا» إلى عوالم بعيدة غداً

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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يستضيف مسرح دبي أوبرا، غداً، الموسيقي البريطاني سايمون جرين، الشهير باسمه المسرحي «بونوبو» وهو في الواقع نجم كبير ومتخصص فيما يسمى بالموسيقى الإلكترونية، وأصعب ما يمكن المرء تخيله عرض الأفكار موسيقياً، مستلهماً سايمون جرين من الطبيعة وحركة الكائنات وأصواتها، ويقدم للمستمع المعاصر في كل ألبوماته المنتشرة بقنوات اليوتيوب في هذا السياق، لتأتي بعض المقطوعات وهي تُشعر المستمع بأنه في مرحلة ما من الليل، أو كأنه في حلم ومستيقظ جزئياً، إلى بعض المقاطع التي تشعر سامعها بأنه وحيد بين الصخور على ساحل مظلم، منتبهاً إلى المد والجزر وبشكل موسيقي إلكتروني، مع تلك المياه التي تتدفق إلى أعلى ثم تتراجع بهدوء، وحتى أصوات المتطفلين البعيدة التي تتدحرج مع صوت الهواء ويتشابكان، إلى طريقة إطلالة الفجر، مروراً بصوت يهمس بالحركة، وأصوات تأتي في البال ولم تكن في البال، ليتم توصيفها موسيقياً أو تمثيلها إلكترونياً.

يأتي هذا الإبداع لأعمال «بونوبو» بكامل عواطفه وهو يجرب الأفكار صوتاً، وكم شعر المستمعون بأنهم يهربون في البراري ويرغبون بإسعاف أنفسهم من العزلة، وهذا الشعور الجمعي الذي كان واقعاً حين فرضه الوباء، مع خيبة أمل في هذا الصراع.

المبدع سايمون جرين أو «بونوبو» من مواليد 1976، وهو من أشهر الموسيقيين على مستوى الـ «دي جي»، جذوره من برايتون في بريطانيا، ومقيم في لوس أنجليس، ويجرب كل يوم المزيد من الأصوات والأساليب الوجدانية والمتفائلة، بالإضافة إلى موسيقى الجاز مع استخدام أدوات لأصوات عضوية ينشئها ليتصور المستمع بأنها فرقة كاملة. الجدير بالذكر أن اسم «بونوبو» يطلق على قزم «الشمبانزي» أو كما نقول في اللغة العربية البعامة، وبالتحديد النحيفة منها، وهي من النوع المهدد بالانقراض، لكنه يبقى الأقرب للشكل البشري، قد أطلقه سايمون على شركته وقت إنشائها، ليطلق الجمهور الاسم عليه بعد شهرته.

وسيكون جمهور دبي أوبرا مترقباً لهذا العرض الحيّ لـ «بونوبو» هذا المبدع الذي ترشح لجوائز موسيقية عالمية، خاصة بعد إصداره ألبوماً بعنوان (الهجرة) عام 2016، يعبر عما حصل في الشرق الأوسط من هجرات جديدة ومحزنة، وأصوات موسيقية إلكترونية عضوية تعبر عن نتائج هذا الانتقال للناس جماعات وأفراد هرباً من الموت بعد حروب في بلدانهم، مؤدياً أصواتاً وجودية من مواقع صوتية مختلفة.