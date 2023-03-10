«دبي للقرآن الكريم».. برامج ثرية تعزز قيم الخير

المصدر: دبي ــ البيان

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تستعد إذاعة دبي للقرآن الكريم من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لإطلاق دورتها البرامجية الرمضانية الجديدة، والتي تعتبر فرصة لتعزيز قيم الإيجابية والخير في المجتمع، وذلك من خلال عدد من البرامج المميزة، التي تلبي رغبات المستمعين على مدار أيام الشهر الفضيل، حيث ركزت الإذاعة أثناء إعداد الدورة الجديدة على توفير خيارات هادفة في مختلف الجوانب الدينية.

وتركز إذاعة دبي للقرآن، التي تبث على موجة «91.4» إف إم، على توجيه الرسائل الدينية الهادفة، التي تؤكد التزامها برؤيتها الاستراتيجية القائمة على الارتقاء المستمر بنوعية المادة الإعلامية المقدمة، عبر أثيرها بما يدعم مكانتها على مستوى الدولة ككل في هذا القطاع الإعلامي.

وتتمتع إذاعة دبي للقرآن بمتابعة جماهيرية متزايدة محلية وعربية، وهذا ما يدفعها في كل عام على اختيار باقة متكاملة ومدروسة من برامج متنوعة وأعمال هادفة.

وتسعى الإذاعة منذ أكثر من 6 سنوات لتحقيق الهدف الأسمى والأساسي، وهو تعريف المستمع بصحيح الدين، وما يحتويه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- من تعاليم تسمو بالفرد والمجتمع.

كما تقدم رسالة إعلامية حضارية متميزة دعامتها القرآن الكريم والسنة النبوية، وترسخ حب الانتماء للوطن، والحرص على ما في الحضارة الإماراتية القديمة والمعاصرة من كنوز وتراث.

وقد حافظت هذه الإذاعة الرائدة منذ انطلاقتها على أن تكون صاحبة بصمة في تقديم تلاوات القرآن الكريم بأصوات لا تزال تعطر أسماعنا بكلام الله عز وجل.