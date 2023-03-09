«ضوء» في دبي.. تجربة بصرية بحتة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف «أوبرا غاليري» أول معرض فردي للفنان البريطاني الأمريكي أنتوني جيمس، على أرض مركز دبي المالي العالمي، والذي سيستمر حتى 21 مارس الجاري. ويعد جيمس الفنان الوحيد على قيد الحياة، الذي يعرض أعماله باستمرار في القارات السبع، وكان أحدث معرض له قد أقيم مؤخراً في القطب الجنوبي.

ويعتمد معرض «ضوء» على مفهوم الوهم، وهو عبارة عن تجربة بصرية بحتة لخلق تجربة حسية باستخدام الضوء، باعتماد طريقة تتحدى تصور المتلقي للواقع، حيث تقارن أعمال أنتوني جيمس بين مفهومي الضوء والظلام، وتعمل على تجريد الذهن من كل ما هو واضح وممكن، وذلك باستخدام أشكال منحوتة، بواسطة أضواء موضعية LED «إل إي دي» وباستخدام كل من الحديد والزجاج لتجسيد عمل متعدد الأبعاد.

وسيتمكن زوار «أوبرا غاليري» في قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي من تأمل بعض أعمال جيمس الأكثر شهرة ومنها: البلورة Dodecahedron» (Solar Black)» بقياس 40 بوصة، و(Dali Cube) «Solar Black» بقياس 90 بوصة.