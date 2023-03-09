مركز جمعة الماجد يضيء على إبداع المؤلفين في الحضارة العربية الإسلامية

المصدر: دبي - البيان

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نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، محاضرة افتراضية بعنوان «إبداع المؤلفين في الحضارة العربية الإسلامية»، قدمتها شيخة عبدالله المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية في المركز، وشارك فيها عدد من المهتمين بموضوع الحضارة العربية الإسلامية.

ارتكزت المحاضرة على ثلاثة محاور أساسية وهي: مقومات الإبداع في الحضارة العربية الإسلامية، وتجليات الإبداع في المؤلفات، واقتفاء أثر العلماء الأوائل في الإبداع.

ورأت شيخة عبدالله المطيري أن من أهم مقومات الإبداع في الحضارة العربية الإسلامية تشجيع الخلفاء والحكام والولاة على التأليف والتعلم والترجمة، وانتشار المدارس والمجالس العلمية والمكتبات والرحلات العلمية، والاستئناس بالكتب ومجالسة العلماء.

وأما الإبداع في التأليف وتجليات هذا الإبداع فذكرت منه المحاضرة نماذج كثيرة منها: كتاب الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والنحو والتاريخ والقوافي لابن المقري، المتوفى سنة 837هـ، وكتاب السلاح لأبي عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة 224هـ، وكتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، المتوفى نحو سنة 395هـ، وكتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، المتوفى سنة 1067هـ.

وأما اقتفاء أثر العلماء الأوائل في الإبداع فقالت: «إن المطلع على المكتبة التراثية وتسلسل المؤلفات فيها يدرك أننا نقف في حياة المكتبة على مسارين: الأول أن يبتكر المؤلف موضوعاً يُكتب فيه للمرة الأولى ثم يتبعه الآخرون. والثاني أن نجد المؤلف قد تفرّد في التأليف ولا نرى من يكرر عمله فيبقى عمله فريداً في بابه».

وفي نهاية المحاضرة عبّر المشاركون عن إعجابهم بموضوع المحاضرة، وأبدوا تفاعلاً كبيراً من خلال الأسئلة التي طرحوها في المحادثة الإلكترونية.