لطيفة بنت محمد: حلم دبي بدأ من الشندغة ومحمد بن راشد أوصله للعالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريص على توظيف كافة الإمكانات لحماية التراث، وعكس حكايات وإنجازات دبي المتفردة، حيث تجسد أحد أوجه ذلك في افتتاح سموه لمتحف الشندغة، التي ولد فيها - كما قالت سموها - حلم دبي مع المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.. وكبُرَ هذا الحلم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأعربت سموها عن شكرها وتقديرها الكبيرين، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

جاء ذلك في تغريدات لسموها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت فيها: «في الشندغة وُلِد حلم دبي، مع المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.. وكبُرَ بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحوّل إلى حكايات نجاح وأمل في مسيرة المستقبل».

وأضافت سموها: «افتتاح متحف الشندغة حدث استثنائي، وإنجاز جديد يعزز تعلقنا وفخرنا بهويتنا الثقافية.. أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المتواصل واللامحدود في رحلتنا المستمرة لصون تراث دبي، وإيصال حكايتها للعالم».