«دبي للموضة» يرسخ الإمارة مركزاً عالمياً للتصميم والأزياء

المصدر: دبي ــ البيان

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تنطلق غداً الجمعة النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، وذلك في مواقع جديدة ومتعدّدة في مختلف أنحاء دبي.

وسيقدم هذا الحدث بنسخته الأولى مساحات ومواقع جديدة مخصصة لعروض الأزياء وفعاليات متنوّعة تشارك فيها مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمواهب الإقليمية في مختلف أنحاء دبي، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والإقليمية وأبرز المواهب في مجالات التصميم والأزياء والإبداع.

نجاحات

وينبثق أسبوع دبي للموضة عن أسبوع الموضة العربي، مستفيداً مما حقّقه هذا الحدث من نجاحات وإنجازات بارزة، وينطلق بشكل رسمي غداً ويستمر لغاية الأربعاء 15 مارس، وتشارك فيه مجموعة واسعة من الجهات الدولية والمصمّمين والزائرين، مستقطباً عدداً كبيراً من وسائل الإعلام والجهات الراغبة بالشراء إلى دبي، وذلك بعد أسبوع باريس للموضة لرؤية مجموعات خريف وشتاء 2023 - 2024.

ويؤكد هذا الحدث المميّز الالتزام بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع، وتعزيز سمعتها الدولية بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال والمواهب من جميع أنحاء العالم.

وفي معرض تعليقها على إطلاق النسخة الأولى لأسبوع دبي للموضة، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم: «كل الأنظار تتجه صوب أسبوع دبي للموضة المنبثق عن أسبوع الموضة العربي، إذ تشكل النسخة الأولى للحدث خطوة تاريخية في مسيرة قطاع الأزياء والموضة على مستوى المنطقة».

وأضافت: «يأتي انطلاق هذا الحدث البارز احتفاءً بالدور المتنامي الذي تضطلع به دبي اليوم كونها إحدى عواصم الأزياء العالمية الخمس الرئيسية، حيث تستقطب أبرز العلامات التجارية العالمية والخبراء من مختلف أنحاء العالم إلى حي دبي للتصميم».

ومن جانبه، قال جاكوب أبريان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «نتطلّع إلى انطلاق النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة، الذي سيسهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها إحدى أبرز عواصم الموضة العالمية، ويسرنا أن يتعاون مجلس الأزياء العربي مع حي دبي للتصميم ونخبة من أبرز أصحاب المصلحة في قطاع الأزياء في دبي والمصمّمين المنتسبين للمجلس، في خطوة أولى من نوعها لتوحيد كل الفعاليات ذات الصلة بالموضة على المستوى المحلي وتنظيمها تحت مظلة أسبوع دبي للموضة».