8 كتاب شباب في ورشة «الشارقة للكتاب» و«العالمية للرواية العربية»

المصدر: الشارقة- البيان

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أطلقت هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع الجائزة العالمية للرواية العربية أولى جلسات ومحاضرات ورشة عمل «ندوة» التي يشرف عليها كل من الروائي الأردني جلال برجس والروائية العمانية بشرى خلفان وتستمر حتى 12 مارس الجاري بهدف الارتقاء بالطاقات الإبداعية للكُتاب الشباب وتطوير مهاراتهم في تقنيات كتابة الرواية.

وتسعى «هيئة الشارقة للكتاب» و«الجائزة العالمية للرواية العربية»، من خلال برنامج الورشة إلى إتاحة الفرصة أمام الكُتّاب الشباب للاستفادة من خبرات وتجارب نخبة من الروائيين العرب، حيث يتضمن برنامج الورش أساليب وتقنيات التمكن من كتابة عمل روائي متكامل، سواء على مستوى الأسلوب، أو اختيار اللغة، أو الشكل السردي.

وشارك في ورشة «ندوة» 8 كُتاب شباب من دول عربية عدة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، والمغرب، وسوريا، والأردن، والسودان، ومصر، وسلطنة عمان، يخوضون على مدار سبعة أيام برنامجاً متكاملاً في عناصر القص، وبناء الشخصيات، وتطوير الحبكة، وصياغة الحوار، إلى جانب إعداد الملفات المرجعية لعوالم الرواية.

ويركز الروائيان، جلال برجس، وبشرى خلفان، خلال الورشة، على تزويد المشاركين بالأدوات والتقنيات العملية، لمساعدتهم على بداية واستكمال مشاريعهم الرواية.

فرصة

وفي تعليقها على انطلاق الورشة، أكدت خولة المجيني، مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، أهمية ورش الكتابة التي تجمع الكُتّاب الشباب بأصحاب التجارب الكبيرة في عالم الرواية، مشيرة إلى أنها تفتح أمام الجيل الجديد من الروائيين العرب الباب لاحتراف الرواية، وتقديم أعمال تثري المكتبة الأدبية العربية، وتدعم مجال الكتابة في المنطقة.

وقالت فلور مونتانارو، منسقة الجائزة العالمية للرواية العربية: «تفتخر الجائزة العالمية للرواية العربية بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب لإقامة مشروعها السنوي، «الندوة»، في إمارة الشارقة».