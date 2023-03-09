«الأيام التراثية» تشهد توقيع كتاب «بنات واق واق وحكايات أخرى»

المصدر: (الشارقة- البيان)

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وقع الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية، أول من أمس، في متحف بيت النابودة، كتابه الذي يحمل عنوان «بنات واق واق وحكايات أخرى»، وبحضور لفيف من الأدباء والخبراء في التراث والشعر والثقافة، وذلك ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها العشرين والمقامة حالياً في ساحة التراث بمنطقة الشارقة القديمة في قلب الشارقة.

يضم الكتاب في مجلد ضم 30 قصة وحكاية شعبية مختلفة من تراث دولة الإمارات، من بينها قصة (بنات واق واق)، والتي حمل الكتاب عنوانها. وجاءت كل قصة في كتيب صغير مستقل، لتيسير اقتنائها وقراءتها من قبل الأطفال والأمهات، حيث تأتي مجموعة هذه القصص والحكايات في قالب تشويقي يحفظ التراث الشفاهي، وأسلوب رائع يثري المخيل الشعبي في أذهان الأطفال، وتربطهم بموروثهم الشعبي على امتداد وطنهم، وتعيد طرق تفكيرهم في عاداتهم وتقاليدهم التي يمارسونها، بالمقارنة مع مضامين هذه القصص، التي تغوص في فترات زمنية، يعود بعضها لسنوات ما قبل النفط.