«أبوظبي للثقافة والفنون» تكرم الفائزين بجوائز التصميم والإبداع

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفائزين بجوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وشركائها التعليميين شركتي «جلف كابيتال» وتوتال للطاقات لعام 2022 في مجالات الفنون التشكيلية والتصميم المستدام.

وقام معاليه بتسليم الجوائز للفائزين، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم الأربعاء الماضي (1 مارس) في قصر الإمارات، بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى جانب ممثلين عن مدرسة ليكول فان كليف أند آربلز؛ و«جلف كابيتال»؛ وتوتال للطاقات، إضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين والشركاء الثقافيين.

وشملت قائمة الفائزين الإماراتيين الفنانة أمينة الجرمن آل علي، الفائزة بجائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – «جلف كابيتال» عن الفيديو الرقمي، أمنيات جدتي أمينة؛ ومصممتي المجوهرات أسماء المري وميديا الفلاسي، الفائزتين بمنحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 2022، بالشراكة مع ليكول فان كليف آند أربيلز، مدرسة فنون صياغة المجوهرات عن تصميم قطعة مجوهرات حملت اسم «عوشة»؛ وميثاء الحمادي، طالبة الهندسة المعمارية الحائزة جائزة توتال للطاقات لأفضل تصميم مستدام عن مشروعها «السياحة الصناعية الزراعية»؛ والكاتب المسرحي حمدان بن شفيان العامري، الفائز بجائزة الإبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – «جلف كابيتال» عن مسرحيته «الغرفة 2071».

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «لما يقارب الثلاثة عقود، أسهمنا في إثراء رؤية أبوظبي والإمارات، من خلال تمكين قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والاستثمار في الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وبالشراكة مع شريكنا الرئيسي مبادلة، وشركائنا التعليميين توتال للطاقات، جلف كابيتال، وفان كليف أند أربيلز، شكّلت جوائزنا ركائز وطنية لتكريم الفكر الحر المتجدد وتحقيق أحلام المبدعين الناشئين».

وتم منح جائزة التصميم المستدام من توتال للطاقات، التي تكرّم الشباب الإماراتي من أصحاب الابتكارات والإنجازات المتميزة في مجالات التصميم والعمارة المستدامة، إلى ميثاء الحمادي.