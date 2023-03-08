حكايات الفن الياباني في «فنون العالم دبي» قصص تجمع التراث والعصرنة

المصدر: دبي- البيان

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تعرض في فعاليات معرض فنون العالم دبي روائع الفن الياباني، حيث تعرف Japan Promotion «جابان بروموشين»، الركة المتخصصة المشرفة على الجناح، زوار المعرض على مضامين فنون اليابان العصرية والتقليدية، من خلال أكثر من 300 عمل فني لـ 54 فناناً يابانياً، وتشمل الأعمال فنون الخط الياباني، والرسم على الطريقة اليابانية والفنون المعاصرة مثل الوسائط المختلطة أو فن البوب.

كما خصصت هذا العام مساحة كبيرة لتقديم الحرف اليابانية التقليدية من طوكيو، إذ يحضر حرفيو

«طوكيو تشيكوتو»، ليقدموا باقات من أهم نتاجات حرفهم، كما سيستمتع الزوار بالفنون اليابانية الأصيلة مع التقنيات التقليدية والفنون المعاصرة المتطورة التي يصعب رؤيتها تماماً خارج اليابان، مع تجربة الاتجاه الفني الجديد لليابان «جابان تايد»: ( JAPAN TIDE ).