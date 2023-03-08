مهرجان الشيخ زايد.. فعاليات ثقافية وترفيهية ثرية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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يشهد مهرجان الشيخ زايد، الذي يختتم فعالياته 18 مارس الجاري، فعاليات مميزة مخصصة لزواره من كل أفراد المجتمع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي تتضمن العديد من الأنشطة الممتعة والمشوقة.

ومن أبرز الفعاليات عروض الألعاب النارية الكبرى، ومسيرة الحضارات العالمية، وسحوبات «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، إضافة إلى قائمة ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوع بين الثقافية والترفيهية.

ويقام السحب المقبل من سحوبات مهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» في17 مارس الجاري، والذي يهدف إلى تكريم جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الجواد العربي الأصيل وترويج الإرث الحضاري لمواطني الدولة وتراث الآباء والأجداد.

ويشتمل المهرجان أيضاً على عروض أجنحة الحضارات العالمية المشاركة، وحديقة الأضواء والزهور وتجارب الطعام المتنوعة، ومسرح الأطفال الذي يقدم عروضاً ترفيهية وتثقيفية، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتعددة.

ويحرص المهرجان منذ انطلاقته على نقل الموروث الثقافي والفكري لدولة الإمارات، وإظهار ثراء تقاليد الدولة، وإبراز مدى تنوعها من خلال تنظيم حدث ثقافي عالمي المقاييس قادر على استقطاب مواطني الدولة والمقيمين والسياح.

ويستمتع زوار المهرجان بمئات العروض الرئيسة اليومية والأسبوعية، من أبرزها عروض «نافورة الإمارات والليزر»، حيث تم تطوير النافورة بالكثير من الإضافات الحديثة والعروض الفنية الشيقة الممتعة، لما تحظى به من اهتمام وحضور كبيرين من قبل الزوار.

وفي تعليق له على الدعم المتواصل الذي قدمته شركة دولفين للطاقة المحدودة للمهرجان خلال العقد الماضي، قال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة: «لطالما أسهم مهرجان الشيخ زايد على مدار العقد الماضي بالاحتفاء بتاريخ دولة الإمارات العريق، وأعطى صورة مبهجة للثقافة الإماراتية.

حيث يشجع المهرجان الأجيال الجديدة على تعلم عادات وتقاليد الدولة عبر إظهار التاريخ الزاخر لدولة الإمارات، كما يوضح لهم رؤية الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف الظاهري: «تفتخر شركة دولفين للطاقة المحدودة برعايتها للمهرجان منذ نشأته، وهو إحدى المبادرات المجتمعية العديدة التي تحرص الشركة على دعمها، ويقع في صلب التزامات الشركة الهادفة إلى تسليط الضوء على الثقافة والتاريخ والتراث».