جمارك أبوظبي تطلق حزمة أنشطة وفعاليات احتفاءً بـ «شهر القراءة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تحت شعار «جمارك تقرأ»، حزمة من الأنشطة والفعاليات احتفاءً بـ«شهر القراءة الوطني 2023»، الذي ينطلق خلال شهر مارس من كل عام تحت شعار «الإمارات تقرأ»، حيث تتضمن هذه الفعاليات باقات متنوّعة من المحاضرات الثقافية، والورش الإبداعية، والبرامج المعرفية، وتنظيم الزيارات العلمية، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والعلم وزيادة الارتباط بالقراءة لدى الموظفين.

وأكد محمد حسين الشهابي رئيس قسم الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي، حرص الإدارة العامة للجمارك على المشاركة في شهر القراءة الوطني، وذلك بما يدعم ويرسخ الأهداف التي انطلق من أجلها شهر القراءة منذ مارس 2016، وإيماناً من جمارك أبوظبي ضمن مسؤوليتها المجتمعية بأهمية دعم ثقافة القراءة، لتكون جزءاً رئيساً من الحياة اليومية ونبراساً للأفكار المبدعة والكلمة البناءة.

وأوضح الشهابي أن فعاليات جمارك أبوظبي لشهر القراءة في هذا العام تركز على الاستدامة، انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات.

وأشار الشهابي إلى أن الأنشطة المتنوعة تشمل إطلاق مبادرة «بذرة خير» لتبادل الكتب المستعملة، التي سيتم جمعها من الموظفين لتبادلها فيما بينهم، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التبادل المعرفي وبما يعزز مفهوم الاستدامة لدى الموظفين، كما تنظم محاضرة نقاشية تستضيف خلالها أحد أبرز الكتاب الإماراتيين، وتنظم زيارة علمية إلى مكتبة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، بالإضافة إلى بث الرسائل التحفيزية حول أهمية القراءة في صقل المهارات ورفع الكفاءات عبر مختلف القنوات المتاحة في جمارك أبوظبي.