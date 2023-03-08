مركز أبوظبي للغة العربية ينظم مؤتمر الترجمة في «بولونيا لكتاب الأطفال»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدورة التاسعة من مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة ضمن مشاركته في «معرض بولونيا لكتاب الأطفال 2023» في إيطاليا وسيستمر حتى 9 مارس الجاري. ويعتبر المعرض، الذي يحتفل بمرور 60 عاماً على تأسيسه، أحد أبرز المنصات العالمية الرائدة المتخصصة في كتب الأطفال.

ويقام مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة تحت عنوان «أدب الأطفال: اللغة والثقافة» في قاعة أوفرتور في المعرض، ويناقش موضوعات تتعلق بتحديات ترجمة كتب الأطفال وأساليب معالجتها، بمشاركة نخبة من المترجمين والمؤلفين والناشرين والمؤسسات المعنية بصناعة كتب الأطفال وترجمتها.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تعد الترجمة أحد أقوى الوسائل التي تساهم في التواصل الحضاري عبر العصور، وخلق تأثيرات متبادلة بين الثقافات المختلفة. ومن خلال تنظيم مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة في معرض بولونيا لكتاب الأطفال، نمد جسور التواصل الحضاري إلى المتخصصين بالكتابة والترجمة للصغار في العالم، لنتبادل معهم الخبرات حول الأساليب الأفضل لإيصال الثقافات إلى الأطفال عبر الترجمة.

كما أنها فرصة نوعية لإبراز جهود مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز صناعة النشر للأطفال وتمكين الترجمة من وإلى العربية، إلى جانب الجهود الأخرى لدعم حضور اللغة العربية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية».

ويطرح مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة محاور عدة للنقاش بما فيها؛ من الجهة المسؤولة عن الترويج لترجمة كتب الأطفال وما العوامل المحفزة لذلك؟ وجلسة تتناول موضوع ما الذي فقد في مجال الترجمة؟ الفارق الدقيق بين الترجمة وإعادة الكتابة والاقتباس الأدبي، إلى جانب موضوع التحديات التي تواجه المرأة في قطاع الترجمة، وكتب الأطفال العربية التي تجوب العالم.