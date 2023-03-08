مهرجان زوايا للإبداع الثقافي برأس الخيمة: مكان واحد يجمع الجميع

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد مهرجان زوايا للإبداع الثقافي برأس الخيمة، الذي يقام تحت شعار «مكان واحد يجمع الجميع» بتنظيم جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة بالتعاون مع مركز رأس الخيمة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة والشباب، حضوراً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، للاستمتاع بتنوع الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

ويأتي المهرجان في دورته الأولى انعكاساً لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالاهتمام بالمبدعين والمثقفين، وتوجيههم لدورهم الحيوي في توثيق تاريخ الإمارة، ونموها المستدام.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن المهرجان نجح في نسخته الأولى بتوفير مساحة للجمعيات التراثية لاستعراض الفنون الشعبية التي تعبر عن ثقافة وتراث الإمارات، ملتقى المثقفين والأدباء والمبدعين لاستعراض إبداعاتهم الثقافية، والاحتفاء بالأدباء والكتّاب والشعراء والمبدعين، وخصوصاً الشباب منهم، والأخذ بيدهم وتطويرهم، من خلال ورش عمل تفاعلية، وجلسات خاصة.

وشهد جمهور الملتقى حفلات توقيع كتب، من بينها حفل توقيع كتاب صادر من دائرة التنمية الاقتصادية بطريقة «برايل للمكفوفين» بعنوان «واحد حرك»، والتعرف على جماليات الثقافة والأدب الإماراتي المحلي.

منصة

وأشار إلى أن المهرجان يمثل فرصة لتعزيز الحوار الثقافي والفني وتبادل المعرفة والخبرات بين المبدعين والمهتمين في مختلف المجالات، كما يعد منصة للتعرف على المواهب الشابة ودعمها وتشجيعها على الابتكار والتطوير، مشيداً بالجهود المبذولة لجعل المهرجان مستداماً وصديقاً للبيئة تماشياً مع عام الاستدامة، من خلال الأجنحة المشاركة باستخدام المواد المعاد تدويرها، بالإضافة للمسابقات والجوائز النقدية والعينية.

وأكدت دكتورة فاطمة المعمري منسق عام المهرجان، أن انطلاق النسخة الأولى جزء من التزامنا بتعزيز الثقافة والفنون في مجتمعنا، وتشجيع الشباب على الاستمرار في ممارسة وتطوير مواهبهم، ونحن متحمسون لرؤية المشاركين يعرضون مهاراتهم ومواهبهم في هذا الحدث الرائع، ونأمل أن يكون هذا المهرجان بمثابة إلهام للمجتمع بأسره للاهتمام بالثقافة والفنون.

حيث ساهم المهرجان في توفير الفرصة أمام الشباب والمبدعين للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الأفكار والخبرات وتطوير قدراتهم الفنية والثقافية، ويهدف إلى تعزيز الانتماء والتلاحم في المجتمع المحلي وتشجيع الابتكار والإبداع.

أنشطة ثقافية

وقالت موزة سالم المسافري، مدير مركز رأس الخيمة الإبداعي فرع النخيل التابع لوزارة الثقافة والشباب، عضو اللجنة العليا لمهرجان زوايا للإبداع الثقافي: إن احتضان مركز رأس الخيمة الإبداعي لفعاليات المهرجان، يأتي ضمن جهود الوزارة لزيادة الأنشطة الثقافية والإبداعية والشبابية ضمن أجندة المركز، بهدف الحفاظ على الهوية الإماراتية.

وتعزيز مكانة القطاع الثقافي والشبابي والإعلامي عالمياً، وتعظيم مساهمته باعتباره قطاعاً منتجاً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني من خلال، تعظيم الاستفادة بالصناعات الإبداعية والثقافية، والاستثمار في طاقات ومواهب الشباب وتمكينهم بالحفاظ على التراث الثقافي الوطني.

وأضافت: وفر المركز كل الإمكانيات من بنية تحتية وموارد بشرية ومادية لإنجاح المهرجان بالتعاون مع الجهات المشاركة، بهدف تقديم فعاليات استثنائية تساهم في الترويج السياحي لإمارة رأس الخيمة، كونها حاضنة للصناعات الإبداعية والثقافية وللمبدعين في مختلف المجالات، وإتاحتها أمام الجمهور بمختلف المراحل السنية للاكتشاف والاستفادة من ورش العمل والجلسات الحوارية والأمسيات الأدبية والشعرية، بالإضافة للمعارض الحرفية والتشكيلية، والعروض الفنية الموسيقية والتراثية والمسرحية وعروض أزياء، والبرامج الموجهة للطفل وغيرها من الفعاليات المنوعة.