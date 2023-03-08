"دبي للثقافة" و"دبي للمستقبل" تكرمان الفائزين بجائزة "إمارات المستقبل"

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كرَّمت "دبي للثقافة" و"مؤسسة دبي للمستقبل"، الفائزين بجائزة "إمارات المستقبل" التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي. وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة على تقديم تصوراتهم ورؤاهم لمستقبل الدولة، دعماً لطموحاتها في تحقيق الريادة العالمية والحفاظ على قيمها وتقاليدها وثقافتها.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الهيئة و"مؤسسة دبي للمستقبل" في "متحف الاتحاد" بدبي، ومنحت الجائزة لـ 22 فائزاً، ففي فئة "العمارة والتصميم الحضري" توجت آية محمد وجومانة محمد بالمركز الأول، تلتهما يارا سلامة، ونيلا كارولينا في المركزين الثاني والثالث، أما في فئة "تصميم الأزياء والمجوهرات" ففازت نورة السركال وزميلها أحمد العطار في المركز الأول، وجاءت نهير زين، وأزهر عزيز البياتي في المركزين الثاني والثالث ضمن الفئة ذاتها، وفي فئة "الأفلام والرسوم المتحركة" حل أنس محمد بالمركز الأول، ليأتي محمد الحردان ثانياً، وروحيت جاغاديشا ثالثة.

أما في فئة "التصوير الفوتوغرافي والتصميم الغرافيكي" فقد توجت ألكسندرا بالمركز الأول، فيما احتلت دونيل غوميران المركز الثاني، وجاءت دانا الخطيب، وندى الداش في المركز الثالث، وضمن فئة "الموسيقى وفنون الأداء" فاز فيصل الملك، وأميرة تاجدين بمركز الصدارة، وحاز فيليب جمال، وألين فازكوز على المركزين الثاني والثالث، وفي فئة "التصميم الصناعي وتصميم المنتجات" تربعت آية خريفي على العرش، ليكون المركز الثاني من نصيب محمد نوير، تلته رومان لاليير في المرتبة الثالثة.

وفي هذا السياق، لفتت هالة بدري إلى أهمية تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكين أصحاب المواهب للمساهمة بترسيخ حضور الثقافة المحلية عالمياً باستخدام طرق مبتكرة. وقالت: "نحتفي عبر جائزة "إمارات المستقبل" بكوكبة من المبدعين قدموا أفكاراً نوعية قادرة على إبراز طموحات الإمارات وسعيها نحو الريادة العالمية".

وأضافت بدري: "أحدثت الجائزة منافسة عالية بين المواهب الذين سعوا لإظهار إمكانياتهم المختلفة، ما يدعم استدامة عملية التطوير الإبداعي في الدولة، ويحقق التزامات "دبي للثقافة" الرامية إلى خلق بيئة تنافسية تحفز المبدعين على الاستمرار بتقديم رؤاهم لمستقبل الإمارات ومكانتها". وأشارت بدري إلى أن دبي ساهمت ولا تزال عبر مبادراتها واستراتيجياتها المتنوعة بدعم المواهب، منوهة إلى ضرورة الاهتمام بالطاقات الشابة وصقل مهاراتها وقدراتها، عبر إيجاد بيئة تعليمية قادرة على جذبها للارتقاء بالمشهد الإبداعي المحلي، بما يتناغم مع تطلعات دبي ورؤاها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، ملتقى للمواهب.

من جانبه، أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن جائزة "إمارات المستقبل" تجسد أهمية تسليط الضوء على أصحاب المواهب الإبداعية، وإتاحة الفرص أمامها للمساهمة في تصميم المستقبل، ورفد مسيرة دبي والإمارات القائمة على التفكير الإبداعي، حيث تأتي الجائزة إيماناً بدور الشباب وقدراتهم الإبداعية التي تشكل ركيزة أساسية في تنمية مختلف القطاعات".

وقال: "أصبحت دبي بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومقصداً للمبدعين ومصممي المستقبل"، مشيداً بالشراكة بين "دبي للثقافة" و"دبي للمستقبل" وأهميتها في تصميم ملامح مستقبل الدولة مع الحفاظ على أصالة قيمها الثقافية والتاريخية.