«أمير الشعراء» يختار عاشر أبطاله اليوم

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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يتنافس 6 شعراء في الفوز بلقب «أمير الشعراء» في موسمه العاشر والذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وتشهد الحلقة الختامية التي تقام اليوم في مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي منافسة بين ستة شعراء «شاعرتان و4 شعراء» من 5 دول، أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وأعلنت لجنة التحكيم في الحلقة الماضية عن نتائج تقييمها للشعراء الستة من ثلاثين درجة، ونالت عائشة السيفي من سلطنة عُمان ونجاة الظاهري من الإمارات 25 درجة لكل منهما، وحصل إبراهيم توري من السنغال وعبدالله العنزي من السعودية على 24، بينما حصل محمد المحاسنة من الأردن على 21 وحصل عبدالواحد بروك من المغرب على 20 درجة.