«لص الشاشة».. أحداث مثيرة ومشوقة

المصدر: (بيروت- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزخر رواية «لص الشاشة» للكاتب السوري مناف زيتون بالعديد من الأحداث المشوقة، التي يسردها الكاتب بطريقة مثيرة وجاذبة. وتدور أحداث الرواية حول شخصية «ثائر» الذي يتسلل إلى أحد المحال التجارية. لا يجد شيئاً هناك ليسرقه سوى تلفزيون قديم، وهذا ليس أسوأ ما في الأمر، إذ يلقي رجال الأمن القبض عليه، مع أنهم لم يكونوا يفتشون عن لصوص، لسبب ما يبدو اعتقاله مفيداً لهم، وله أيضاً، إذ يصبح بطلاً في نهاية الرواية.

لم يسع «ثائر» للبطولة، ولكن الصدفة صنعت منه ورقة رابحة تطمع فيها الأيدي وتتجاذبها، ليجد نفسه على دروب لم تكن لتظهر على خريطة حياته. هكذا، يتحول من لص إلى رمز، تنتقل به الرواية إلى أعمال وبلاد، ومصائر جديدة.

تتضمن الرواية العديد من الأفكار الملهمة، التي تسافر بالقارئ إلى عوالم فريدة مليئة بالمتعة والتشويق والافكار الخلاقة.