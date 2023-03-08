«فنون العالم دبي» ينطلق غداً بمشاركة 60 دولة

المصدر: دبي ــــ البيان

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تنطلق غداً الدورة التاسعة من معرض فنون العالم دبي، الفعالية الرئيسية على أجندة موسم دبي الفني، وتستمر حتى 12 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعد معرض فنون العالم دبي 2023 أكبر فعالية فنية على الإطلاق، حيث يجمع مختلف الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم في أجواء مميزة على مدار أربعة أيام. ويسلط المعرض الضوء على تشكيلة متنوعة من الأعمال الفنية الأصلية لمجموعة من أبرز الفنانين الناشئين والمشهورين في المشهد الفني المحلي والدولي، ويتيح للزوار الاستمتاع بالأعمال الفنية التي يقدمها أكثر من 300 فنان ومعرض فني من أكثر من 60 دولة.

ويحتفي برنامج المعرض في دورته لهذا العام بالمشهد الفني المزدهر في كوريا الجنوبية، باعتبارها ضيف الشرف، من خلال سلسلة حول العالم الشهيرة عن طريق تقديم برنامج مذهل حول الثقافة الكورية الذي يُسلط الضوء على ازدهار مجال الفنون التاريخية والمعاصرة في هذه الدولة، والتي تسهم في انتشار وتوسيع نطاق حضورها الفني على مستوى العالم.

ويمكن لعشاق الفنون والمبتكرين من جميع الأعمار المشاركة في مجموعة من الأنشطة الفنية التجريبية وغيرها من العروض التفاعلية الحية، بالإضافة إلى عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تجعل من دورة معرض فنون العالم دبي لهذا العام فعالية فنية استثنائية مبهرة وفريدة من نوعها.