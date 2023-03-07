يوم المرأة العالمي في دبي.. قصص احتفاء وإبداع وتقدير

المصدر: دبي – البيان

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أصبحت ثقافة الاحتفاء بالعطاء والإبداع وأهليهما، راسخة في طبيعة الحياة بدولة الإمارات، حيث تحضر بأشكال متنوعة وفي شتى المناسبات تبرز تجليتها، ليحتفي معها أبناء المجتمع بالمبدعين المخلصين لرسالتهم في الحياة. ولا شك أن لهذا النهج الخاص في دبي، رونقاً خاصاً مع فعالية مهمة مثل يوم المرأة، حيث تتسابق الجهات كافة لإقامة فعاليات فنية وثقافية ومتناغمة مع أنماط الحياة العصرية.

وذلك من دور أزياء وصالات فنية ومهرجانات ودور مجوهرات وسوى هذا الكثير، لتكون ثقافة الاحتفاء بالمرأة ورسالتها رفيعة القيمة والمكانة، محل تقدير واحترام من الجميع، وموضوع احتفاء مستدام يقترن، حيث تعكس بذلك الدور الريادي للمرأة، وخاصة في دبي ودولة الإمارات، حيث تحظى المرأة بمكانة وتحفيز نوعيين، ما يتيح لها القدرة على الإبداع وفق أعلى المعايير وأداء رسالتها على أتم وجه.

وقد بادرت مجموعة من الجهات لتكريم النساء عبر برامج متنوعة في هذا العام، ومن بينها الصالات الفنية والورش في السركال أفينيو، إذ تكرمها عبر الإضاءة على أهمية دورها بحياتنا، وما تنهض به من مسؤوليات، وذلك عبر برامج تشكيلية وموسيقية وثقافية متنوعة، تشارك فيها جهات تنتمي إلى ثقافات عالمية عديدة. ويضاف إلى ذلك مبادرات كثيرة من أشهر دور الأزياء والمجوهرات، كما فعلت ماكسيميليان التي قدمت تشكيلة ثمينة من أحجار كريمة ومجوهرات تتناغم وروح المناسبة.

جدير بالذكر، أن يوم المرأة العالمي، مناسبة مهمة، تحتفي فيها الجهات الرسمية، بجانب الهيئات الإبداعية المتنوعة في دولة الإمارات، تقديراً للمرأة ومنجزها وما تتحمله من أعباء وتحققه من نجاحات. وتتجلى صور هذا الاحتفاء عبر فعاليات وإبداعات كثيرة، تطال كافة الحقول والجوانب الثقافية والمجتمعية.