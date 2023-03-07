شهر القراءة الوطني في «مكتبات دبي».. برامج معرفية ثرية

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتزامن مع شهر القراءة الوطني 2023، سلسلة من الأنشطة التثقيفية والجلسات القرائية في فروع مكتبات دبي العامة كافة التابعة لها، حيث تندرج السلسلة في إطار التزامات الهيئة بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 – 2026، الهادفة إلى تعزيز القيم الثقافية في المجتمع، ودعم جميع مجالات الفنون والآداب، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية القراءة وتأثيراتها على المجتمع.

وستشهد مكتبات دبي العامة، طوال شهر مارس الجاري، تقديم مجموعة ورش عمل ومحاضرات وجلسات قرائية بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء والشعراء، لفتح آفاق واسعة أمام أبناء المجتمع المحلي وتشجيعهم على الانخراط في المجالات الثقافية والأدبية، تحقيقاً لالتزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى بناء أجيال مثقفة قادرة على حمل لواء المعرفة، والمساهمة في مسيرة التنمية في الدولة.

مساهمة خيرية

وقالت إيمان الحمادي مدير قسم شؤون المكتبات مكلف في «دبي للثقافة»: إن «شهر القراءة أصبح بمثابة موسم سنوي للاحتفاء بالكتاب على مستوى الدولة، بما يوفره من فعاليات تحفز المجتمع المحلي على الاهتمام بالمعرفة والقراءة بوصفها طريقاً لتحقيق طموحات الدولة ورؤاها المستقبلية، ويمثل هذا الموسم فرصة لتعزيز العلاقة بين أفراد المجتمع والقراءة وتحويلها إلى أسلوب حياة».

وأضافت الحمادي: «على مدار شهر مارس، سيكون زوار مكتبات دبي العامة على موعد مع باقة من الفعاليات وورش العمل المتميزة والرامية إلى جعل القراءة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية».

وستكون انطلاقة سلسلة الفعاليات من مكتبة «الصفا للفنون والتصميم» التي تحتضن، ورشة «القراءة الإبداعية في خراريف أول» التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مركز «حمدان بن محمد لإحياء التراث» بهدف تعريف طلبة المدارس بالمفردات التراثية، وتستضيف المكتبة خلال الفترة من 8 حتى 15 مارس الجاري، «معرض الكتاب المخفض» الذي يقام تحت إشراف «وزارة الثقافة والشباب»، ومشاركة مكتبات دبي وأبوظبي والشارقة.

وسيكون زوار مكتبة «الصفا للفنون والتصميم» على موعد مع مجموعة جلسات قرائية، خلال مارس الجاري، بالإضافة إلى قراءة نقدية في رواية «دائرة التوابل» للكاتبة صالحة عبيد استكمالاً لسلسلة برنامج «حديث المكتبات».

كما تنظم مكتبة «أم سقيم» العامة ورشة «رحلة هند ومحمد إلى المستقبل» الهادفة إلى تحفيز الأطفال على التفكير بأهمية تصميم المستقبل.

كما تنظم مكتبات «الراشدية» و«هور العنز» و«المنخول» ورش «كتابة القصة على الفخار» و«قصة وصورة» إلى جانب جلسة «القراءة وإدارة السعادة» التي تقدمها علياء العوضي، أما مكتبة «حتا العامة» فستشهد إقامة عرض «النوم مع العقارب» وسرد لقصة «رحلة إلى الفضاء».