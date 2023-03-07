5 إماراتيين يبدعون أول أعمال «الفن في الأماكن العامة» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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سعيد بن خرباش والحضور خلال الكشف عن القائمة القصيرة لأول عمل فني تركيبي ضمن «الفن في الأماكن العامة» | من المصدر

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع «آرت دبي»، عن القائمة القصيرة لأول عمل فني تركيبي سيتم تنفيذه ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، التي تتولى «دبي للثقافة» عملية تفعيلها، بهدف تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، ما يسهم في دعم اقتصاد الإمارة الإبداعي، ويثري هويتها البصرية.

جاء ذلك خلال النسخة السادسة عشرة من معرض «آرت دبي»، التي اختتمت فعالياتها الأحد (5 مارس) في مدينة جميرا، وضمت القائمة القصيرة كلاً من الفنانين الإماراتيين عفراء الظاهري، وأسماء بالحمر، وخالد البنا، ومحمد أحمد إبراهيم، وشيخة المزروع، والذين تم اختيارهم من بين 250 فناناً استقطبتهم الدعوة المفتوحة التي أطلقتها «دبي للثقافة» و«آرت دبي» خلال يناير الماضي. وسيمنح كل فنان مدرج على القائمة القصيرة مبلغ 5000 دولار، لتغطية تكاليف إعداد العرض الفني والماكيت (النموذج الأولي) للعمل الفني الذي سيتم إنشاؤه في منطقة الحضيبة مقابل متحف الاتحاد، وسيكشف عنه أمام الجمهور أواخر العام الجاري.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»: «تمضي دبي عبر «الفن في الأماكن العامة» بفاعلية نحو إثراء مشهدها الفني، ما يؤكد تفرد هويتها البصرية والإبداعية ويعزز مكانتها على الخريطة الثقافية العالمية، حيث تتماشى المبادرة مع استراتيجية الإمارة للاقتصاد الإبداعي، وطموحاتها بأن تصبح وجهة مفضلة للمبدعين من شتى أنحاء العالم».

وأشار بن خرباش إلى أن المبادرة تعكس التزام «دبي للثقافة» بتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ودعم أصحاب المواهب من خلال شراكاتها مع المؤسسات الحكومية والخاصة. وأضاف: «يعتبر «آرت دبي» شريكاً أساسياً في المبادرة، لما يمتلكه من خبرة طويلة في هذا المجال، ويُعد الكشف عن القائمة القصيرة لأول عمل فني تركيبي بمثابة الخطوة الأولى في عملية تفعيل «الفن في الأماكن العامة» الرامية إلى جعل الإمارة وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل».

فرص تطويرية

من جانبها، عبرت بينيديتا غيون، الرئيس التنفيذي لمعرض «آرت دبي» عن سعادتها بالجهود التي يبذلها برنامج التطوير المهني والثقافي «كامبس آرت دبي» التابع للمعرض، لتوفير فرص تطويرية للممارسين المحليين في مجال الثقافة. وقالت: «على مدار السنوات العشر الماضية، نجح «كامبس آرت دبي» في إثبات مكانته ضمن برامج «آرت دبي»، حيث تبين لنا من خلال نسخته لهذا العام التي خصصت لمبادرة «الفن في الأماكن العامة» وجود قاعدة يُعتمد عليها من الفنانين المقيمين على أرض الدولة والقادرين مستقبلاً على المشاركة بتكليفات مشاريع الفن في الأماكن العامة».

وشهد معرض «آرت دبي» على هامش فعالياته إطلاق برنامج حوارات «الفن في الأماكن العامة» لتحقيق أهداف المبادرة الساعية إلى تعزيز روح الابتكار في دبي وإثراء مشهدها الثقافي والفني، حيث صممت السلسلة لتقديم مجموعة نقاشات تمنح الجمهور فرصة استكشاف الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي وكل ما يتعلق بها من مفاهيم خاصة. وتناولت سلسلة حوارات البرنامج تحت إشراف نخبة من المفوضين الثقافيين، آثار فن الأماكن العامة على الثقافة البصرية، ومساهمته في بلورة هوية المدينة المبتكرة.