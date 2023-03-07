«خولة للفن» تختتم ورشتي عمل للياباني جويتشي يوشيكاوا

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة «مؤسسة خولة للفن والثقافة» أن دولة الإمارات أصبحت قبلة المفكرين والمبدعين عالمياً وتشهد حراكاً ثقافياً متنامياً مشيرة إلى أن مؤسسة خولة للفن والثقافة تحرص على أن تكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية الثقافية التي تشهدها الدولة.

34 مشاركاً

جاء ذلك في اختتام مؤسسة «خولة للفن والثقافة» ورشتي عمل حصريتين للفنان والخطاط الياباني جويتشي يوشيكاوا فشهدت الورشة الأولى التي عقدت أعمالها في مقر خولة للفن والثقافة في أبوظبي حضور أكثر من 34 مشاركاً فيما استقطبت الورشة الثانية التي عقدت في معرض خولة آرت غاليري في حي دبي للتصميم أكثر من 30 مشاركاً من أصحاب الموهبة وعشاق الفن والمتخصصين والطلبة.

وتضمنت الورش عرضاً للوحات فنية للخطاط الياباني سلط فيها الضوء على مراحل تطور الخط الياباني بدءاً من الخطوط القديمة وصولاً إلى الحروف الحديثة التي تستعمل اليوم.

وأكدت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرص خولة للفن والثقافة على أن تكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية الثقافية التي تشهدها الدولة وهذا ما تعكسه هذه الورش الذي جاء تنظيمها بهدف تعزيز التواصل مع الفنانين والمختصين في مختلف المجالات الثقافية مع التركيز على تعزيز الاهتمام بفن الخط بالإضافة إلى صقل المواهب الشابة ورفدها بكل المعارف المستجدة على الساحة الفنية والثقافية بما يسهم في تعزيز الفكر الإبداعي للشباب وتأصيل قواعد التعامل مع الفنون والثقافات وفهمها بكل صوره.

دور مهم

وأوضحت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أن فن الخط أدى على مر العصور دوراً مهماً في توثيق العلوم وتقارب الشعوب عن طريق المعرفة وأسهم في فتح باب الحوار الثقافي بين الشعوب والحضارات وتعزيز تواصل الأمم لافتة إلى أن استضافة هذه الورش تأتي في إطار حرص خولة للفن والثقافة على تسليط الضوء على أهمية النص المكتوب بخط اليد وتعليم الأجيال القادمة الأساليب المختلفة للكتابة بعدة لغات وذلك من أجل تعزيز التعددية اللغوية والتفاهم بين الثقافات بالمجتمع الذي نعيش فيه مشيدة بما قدمه الفنان والخطاط الياباني جويتشي يوشيكاوا من أعمال فنية رائعة استعرض عبرها تطورات الخط الياباني والمخزون التراثي والحضاري لليابان.