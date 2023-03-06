«الإمارات للآداب» تطلق مبادرات متنوعة احتفاءً بشهر القراءة الوطني

المصدر: دبي ـــ البيان

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تحتفي مؤسسة الإمارات للآداب بشهر القراءة الوطني، بإطلاق العديد من المبادرات الأدبية المناسبة لجميع الأعمار. ووضعت المؤسسة برنامجاً متكاملاً، يشمل العديد من الأنشطة الأدبية لمختلف فئات الجمهور، وذلك احتفالاً بمرور عشر سنوات على تأسيس المؤسسة.

وعبّرت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، عن فخرها قائلةً: «كل عام نلتقي بآلاف القرّاء ومحبي الأدب خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يُقام في شهر فبراير، ونستكمل هذه الرحلة الأدبية مع شهر القراءة في مارس، والذي يُعد فرصة مثالية للتأمل في فوائد القراءة، وأهميتها في تحسين الصحة الجسدية والنفسية للجميع». وأضافت: «نؤمن في مؤسسة الإمارات للآداب، بأهمية غرس محبة القراءة في الأجيال الناشئة، وترسيخ مكانتها في المجتمع، وعليه، صممنا برنامجاً حافلاً بالأنشطة المتاحة للجميع خلال شهر القراءة الوطني، وذلك لدعم النمو الثقافي والبنية التحتية للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويشمل برنامج الأنشطة الذي تقدمه مؤسسة الإمارات للآداب خلال شهر القراءة: برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء»، عبارة عن مبادرة جديدة تقدمها المؤسسة، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويسلط البرنامج المقرر إطلاقه يوم 9 مارس، الضوء على تجربة رواد الفضاء، والمهارات والمعرفة التي يتطلبها العمل في هذا المجال.

وتستأنف قافلة القراءة من مؤسسة الإمارات للآداب، مشوارها على الطريق في عامها الثاني على التوالي. إذ ستأخذ خلالها المؤسسة كتّاباً محليين في زيارات إلى المدارس حول دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير فرصة أكبر للأطفال للقاء الكتّاب شخصياً، واستكشاف تجربة القراءة بشكل مبتكر وممتع. وستقدم هذا العام، الكاتبة بيفرلي جاتواني أحدث إصداراتها، «جوجو، غوريلا الجبال». فيما ستقرأ الكاتبة جيسيكا سميث من كتابها «جيسيكا تذهب للسباحة».

كما ستتاح الجلسات الافتراضية من برنامج مهرجان طيران الإمارات للآداب لطلبة المدارس من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع أنحاء العالم، في الفترة بين 1 مارس و30 أبريل. ويمكن للطلبة مشاهدة الجلسات على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للآداب، وستضم الجلسات مجموعة رائعة من الكتّاب، مثل أمل ناصر، وبن ميلر، وفاطمة شرف الدين، ود. ماجي أديرين بوكوك، ومصطفى سلامة، ومهند العاقوص، وأونجالي رؤوف، وفيليب ريف، وقاسم سعودي، وريهانا براتشيت، وسودها مورتي ووفاء تارنوسكا. يتناسب المحتوى، المقدم باللغة العربية والإنجليزية، مع كافة الأعمار، ويتطلب من المدارس التسجيل لمشاهدة المحتوى. والجدير بالذكر، أن الجلسات متاحة مجاناً، وذلك لكونها آخر نسخة افتراضية لجلسات المهرجان المخصصة للطلبة.

وتتعاون أندية مؤسسة الإمارات للآداب لكتب الأطفال، لتنظيم لقاء مميز خلال شهر القراءة مع الكاتبة المرحة، ابتسام البيتي، مؤلفة كتاب «ليمون وسر الليموثي»، والمترجمة سمر محفوظ براج.

كما يُعقد اجتماع لنادى الكتاب المخصص لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، في إطار مبادرة «من الداخل إلى الخارج»، وهي تعاون مستمر بين مؤسسة الإمارات للآداب وشرطة دبي، والمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي.

ويقوم بعض الأطفال الفائزين في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل»، مسابقة الكتابة المخصصة للأطفال، باستضافة جلسات عبر الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، لقراءة قصصهم على زملائهم، بهدف تشجيع غيرهم من الأطفال على أن يصبحوا كتّاباً صغاراً وسفراء للاستدامة، كما من المقرر أن تركز كل من هذه الجلسات على هدف من أهداف التنمية المستدامة، وذلك تماشياً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة.

واحتفاءً باليوم العالمي للمرأة، تنظم مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، ماراثون لتحرير مقالات، باللغتين العربية والإنجليزية، على منصة ويكيبيديا، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة، محلياً وعالمياً، من خلال تحرير مقالات حول الكتب والأفلام والسيناريوهات، أو الأعمال التي تنشرها المرأة.

وفي إطار تعزيز مكانة الأدب وغرس محبة القراءة، تخطط مؤسسة الإمارات للآداب إلى نشر مجموعة مختارة من جلسات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب على الإنترنت. ستتاح الجلسات للمشاهدة مجاناً عبر منصة يوتيوب، وسيضم المحتوى، المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، مختلف أشكال الفعاليات، مثل الجلسات النقاشية، والجلسات الحوارية، والفعاليات الخاصة.