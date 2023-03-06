4 من فروع «مكتبات الشارقة العامة» تحتفل بشهر القراءة بسلسلة من المبادرات

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلنت «مكتبات الشارقة العامة» عن إطلاق 4 مبادرات تشتمل على أنشطة تفاعلية متنوعة خلال شهر مارس الجاري، تزامناً مع شهر القراءة الذي يأتي تحت شعار «الإمارات تقرأ»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية القراءة ودورها في تطوير مختلف المهارات الإبداعية، وتجسيداً لرؤية الإمارات في بناء مجتمع مستنير يراهن على القراءة واستكشاف عالم المعرفة.

وتستهدف المبادرات التي تستضيفها فروع مكتبات الشارقة العامة في مدينة الشارقة وكلباء ووادي الحلو ودبا الحصن، الأطفال من الفئة العمرية بين 7 و12 سنة والطفولة المتأخرة بين سن 6 إلى 18 سنة، إضافة إلى الشباب والكبار من مختلف الفئات العمرية، سعياً لتعزيز التواصل بين المكتبات والمجتمع، ونشر المزيد من الوعي بأهمية القراءة ودورها في بناء شخصية الفرد وتطوير مواهبه الإبداعية.

وحول المبادرات التي تواكب شهر القراءة لعام 2023، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «نستعد في (مكتبات الشارقة العامة) كل عام لهذه المناسبة التي تعد فرصة لتعميق ونشر المعرفة، ونحرص من خلال تنوع الأنشطة التفاعلية التي ننظمها على تقديم تجسيد عملي لرؤية الإمارات في تبني تشجيع القراءة، وترسيخ دور المكتبة في حياة المجتمع».

وأضافت: «يسهم شهر القراءة في غرس الوعي بأهمية المطالعة وما تمثله من قيمة جوهرية تلخص الجهد الذي بذله المفكرون والعلماء في احتواء المعرفة ونقلها عبر الكتب إلى الأجيال التي تتحمل مسؤولية بناء أوطانها بالعلم والاستنارة، وهو ما يتحقق عندما تصبح القراءة من بين الأنشطة اليومية الراسخة في حياة الإنسان».

تنمية

وتركز الفعالية التي تنظمها مكتبات الشارقة العامة في مقرها الرئيسي بمدينة الشارقة، على تنمية حب القراءة لدى الأطفال، من خلال ورشة أقيمت تحت عنوان «أخبرني المزيد»، يتدرب خلالها الأطفال على كتابة وتبادل الرسائل المكتوبة بالحبر، وإرسالها عبر صندوق البريد باستخدام البطاقات البريدية التي يمكن تحويلها إلى فاصل كتاب.

وتهدف الورشة التي يجري تقدمها باللغة الإنجليزية واللغة الأوردية إلى نقل المعرفة للأطفال المشاركين حول جماليات الطوابع البريدية التي يستخدمها بريد دولة الإمارات.

وضمن مبادرات مكتبات الشارقة العامة للاحتفاء بشهر القراءة، تنظم مكتبة كلباء العامة يوم 8 مارس ملتقى «القراءة والتنمية المعرفية المستدامة» الذي يناقش أسباب العزوف عن القراءة، ويستضيفه مجلس كلباء الأدبي، بمشاركة نخبة من أدباء وأديبات وشاعرات الإمارات، هم: شيخة المطيري، وعلي عبيد الزعابي، وعائشة البيرق، وتديرها الإعلامية عائشة الزعابي.

وضمن مبادرات مكتبات الشارقة العامة للاحتفاء بشهر القراءة، تستضيف مكتبة وادي الحلو العامة يوم 7 مارس مجموعة من الفائزين في عدة مسابقات قرائية من أبناء المنطقة الشرقية، في ورشة حوارية حول الكتب التي قرؤوها.

وتنظم مكتبة دبا الحصن العامة يوم 9 مارس ورشة بعنوان «اقرأ، افهم، لخّص»، تستهدف تدريب المشاركين على التركيز والاستفادة من المعلومات المهمة في الكتب التي يقرؤونها، للخروج بحصيلة مفيدة تساعدهم على إدارة الوقت بفاعلية للاستفادة من نشاط القراءة.