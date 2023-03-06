20 عازفاً يحيون فعاليات «مترو دبي للموسيقى»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن حملة «وجهات دبي»، وتزامناً مع فعاليات «موسم دبي الفني»، تنطلق في دبي، اليوم، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه براند دبي؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ويستمر حتى 12 مارس الجاري وبمشاركة 20 عازفاً من أصحاب المواهب الموسيقية المتميزة من دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم يقدمون للجمهور في خمس محطات مترو مختارة، مجموعة من العروض الموسيقية الفريدة المُستلهَمة من ثقافات مختلفة. وبهذه المناسبة، رحبت شيماء السويدي، مديرة إدارة براند دبي بالفنانين المشاركين في النسخة الثالثة لـ«مهرجان مترو دبي للموسيقى 2023»، وما يضمه من مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية المحلية والعالمية، ترسيخاً للمكانة المتميزة لدبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، وتأكيداً على مكانتها عاصمة للإبداع ووجهة رئيسة للمبدعين من شتى أنحاء العالم وفي مختلف دروب الإبداع.

وتُقام فعاليات المهرجان يومياً على مدار أسبوع كامل من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً في محطات مول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي المالي العالمي، وشوبا العقارية، كونها محطات مركزية تعد الأكثر استخداماً لركاب المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المتميزة التي تقدمها نخبة من المواهب المحلية والعالمية. ويُعقد مهرجان مترو دبي للموسيقى في شهر مارس الذي تحفل أجندته بالعديد من الفعاليات المساهمة في تشكيل المشهد الثقافي في دبي ضمن مواقع «وجهات دبي» المختلفة.

وتسلط دورة هذا العام من المهرجان الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 «عام الاستدامة»، إذ يضم بين قائمته عدداً من الفنانين الذين صنعوا بأنفسهم آلات موسيقية من مواد معاد تدويرها بأسلوب إبداعي يخدم توجههم الموسيقي.